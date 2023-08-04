НОВОСТИОбщество

В нашу гавань. Как возводят высотку на месте старого речпорта в Барнауле

Застройщик выкупил территорию весной прошлого года

04 августа 2023, 06:24, ИА Амител

В Барнауле развернулось масштабное строительство рядом с Ковшом. Здесь компания "Жилищная инициатива", которая по соседству завершает 25-этажный ЖК, возводит многоэтажный дом. Площадку огородили забором, работает техника, завезены некоторые строительные материалы.

Участок находится на ул. Промышленной, 10. По данным кадастровой карты, площадь территории 1,2 га и предназначена она для возведения многоэтажных домов выше девяти уровней. Застройщик выкупил землю весной 2023 года.

Рядом расположена первая городская электростанция, построенная в 1900 году и признанная памятником архитектуры. Ее девелопер обещал восстановить. 

По соседству находится и частный сектор, административные, хозяйственные здания. Забор стройплощадки примыкает к лестнице, которая осталась едва ли не единственным напоминанием о старом речном порте, просуществовавшем до середины 80-х годов.

Каким будет новый дом на Ковше, пока неизвестно. Но на визуализации, показывающей масштабное развитие прибрежной территории, виден 16-этажный дом-стена.

Также в перспективе, согласно эскизам "Жилищной инициативы", на месте Ковша возведут 20 домов до 25 этажей, детский сад, школу, поликлинику, паркинги и административные здания.

Барнаул строительство

Комментарии 18

Avatar Picture
Гость

07:29:27 04-08-2023

Лепота то какая! Шестнадцатиэтажный дом- стена...

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:38:53 04-08-2023

Гость (07:29:27 04-08-2023) Лепота то какая! Шестнадцатиэтажный дом- стена...... пока в воду не смоет, а это не заставит долго ждать! Придумать домину в таком ненадежном месте???

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:42:44 04-08-2023

А что, школы №1 недостаточно?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:02:17 04-08-2023

Уроды. Пусть Обь изменит русло, вернется в свои берега 19 века и смоет всю эту нечисть.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

09:02:33 04-08-2023

Там городская зона отдыха должна быть, а не эта чушь.

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:08:26 04-08-2023

Таааааак!!! Нытье отставить. Пусть барнаул растет. Нам тут жить и нашим деткам.

  -28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:39:04 04-08-2023

Гость (09:08:26 04-08-2023) Таааааак!!! Нытье отставить. Пусть барнаул растет. Нам тут... Печально, что такие существа размножаются...

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:18:05 04-08-2023

Гость (09:08:26 04-08-2023) Таааааак!!! Нытье отставить. Пусть барнаул растет. Нам тут..Вам тут точно не жить!

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Абориген

11:35:34 04-08-2023

Гость (09:08:26 04-08-2023) Таааааак!!! Нытье отставить. Пусть барнаул растет. Нам тут... Да не достоят эти халабуды из г.. и палок даже до совершеннолетия ваших детей. Тем более , там изначально все это строится на костях: трагедия 1957 года, когда паром с людьми перевернулся на Ковше и многие утонули.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:30:38 06-08-2023

Гость (09:08:26 04-08-2023) Таааааак!!! Нытье отставить. Пусть барнаул растет. Нам тут... Всецелополностьюподдеживаю!!!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

08:34:43 07-08-2023

Гость (09:08:26 04-08-2023) Таааааак!!! Нытье отставить. Пусть барнаул растет. Нам тут... вам нельзя размножаться

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:07:30 04-08-2023

ты о себе штоль? канешь печально. иди убейся об стену

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:10:03 04-08-2023

Позорная стройка.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Михаил

11:10:21 04-08-2023

Ковш должен был быть прекрасной зоной отдыха в центре города, но воротилы - наворотили, попахивает это смрадно. и выглядит так же! Садики школы и поликлиники они там будут строить на ковше - совсем людей за имбецилов держите - человейники и бабла поток в свой карман- все что их интересует

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:16:46 04-08-2023

"Да чё уж мелочиться, вместо домов-стен сразу бы строили дом-дамбу - это же берег Оби" - иронизирую. Дома-стены - это квадратные дома-свечки только стоящие плотно друг к другу (чтобы из земли выжать максимум). Самые идеальные пропорции дома - по "золотому сечению". Пример: высота дома в 1,618 раз больше длины/ширины квадратного основания... сторона квадрата 25м. Х φ 1,618 = 42м. - высота 13-этажки). Прямоугольное основание - это удлинение квадрата на число Фи/φ и высота увеличивается соответственно.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:44:05 04-08-2023

Гость (12:16:46 04-08-2023) "Да чё уж мелочиться, вместо домов-стен сразу бы строили дом... 25м. Х φ 1,618 = 42м. - ошибка калькулятора? = 40,45м.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:57:08 04-08-2023

Убогая точечная застройка ведёт к геттоизации.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:36:58 07-08-2023

Дв что говорить, если даже в новостройках в районе Павловского Попова не оставляют место даже доя сквера и строят дома почти вплотную к трассам!

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров