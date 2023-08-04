В нашу гавань. Как возводят высотку на месте старого речпорта в Барнауле

Застройщик выкупил территорию весной прошлого года

04 августа 2023, 06:24, ИА Амител

























































Останки старого речпорта / Фото: amic.ru

В Барнауле развернулось масштабное строительство рядом с Ковшом. Здесь компания "Жилищная инициатива", которая по соседству завершает 25-этажный ЖК, возводит многоэтажный дом. Площадку огородили забором, работает техника, завезены некоторые строительные материалы.

Участок находится на ул. Промышленной, 10. По данным кадастровой карты, площадь территории 1,2 га и предназначена она для возведения многоэтажных домов выше девяти уровней. Застройщик выкупил землю весной 2023 года.

Рядом расположена первая городская электростанция, построенная в 1900 году и признанная памятником архитектуры. Ее девелопер обещал восстановить.

По соседству находится и частный сектор, административные, хозяйственные здания. Забор стройплощадки примыкает к лестнице, которая осталась едва ли не единственным напоминанием о старом речном порте, просуществовавшем до середины 80-х годов.

Каким будет новый дом на Ковше, пока неизвестно. Но на визуализации, показывающей масштабное развитие прибрежной территории, виден 16-этажный дом-стена.

Также в перспективе, согласно эскизам "Жилищной инициативы", на месте Ковша возведут 20 домов до 25 этажей, детский сад, школу, поликлинику, паркинги и административные здания.