В нашу гавань. Как возводят высотку на месте старого речпорта в Барнауле
Застройщик выкупил территорию весной прошлого года
04 августа 2023, 06:24, ИА Амител
В Барнауле развернулось масштабное строительство рядом с Ковшом. Здесь компания "Жилищная инициатива", которая по соседству завершает 25-этажный ЖК, возводит многоэтажный дом. Площадку огородили забором, работает техника, завезены некоторые строительные материалы.
Участок находится на ул. Промышленной, 10. По данным кадастровой карты, площадь территории 1,2 га и предназначена она для возведения многоэтажных домов выше девяти уровней. Застройщик выкупил землю весной 2023 года.
Рядом расположена первая городская электростанция, построенная в 1900 году и признанная памятником архитектуры. Ее девелопер обещал восстановить.
По соседству находится и частный сектор, административные, хозяйственные здания. Забор стройплощадки примыкает к лестнице, которая осталась едва ли не единственным напоминанием о старом речном порте, просуществовавшем до середины 80-х годов.
Каким будет новый дом на Ковше, пока неизвестно. Но на визуализации, показывающей масштабное развитие прибрежной территории, виден 16-этажный дом-стена.
Также в перспективе, согласно эскизам "Жилищной инициативы", на месте Ковша возведут 20 домов до 25 этажей, детский сад, школу, поликлинику, паркинги и административные здания.
07:29:27 04-08-2023
Лепота то какая! Шестнадцатиэтажный дом- стена...
15:38:53 04-08-2023
Гость (07:29:27 04-08-2023) Лепота то какая! Шестнадцатиэтажный дом- стена...... пока в воду не смоет, а это не заставит долго ждать! Придумать домину в таком ненадежном месте???
08:42:44 04-08-2023
А что, школы №1 недостаточно?
09:02:17 04-08-2023
Уроды. Пусть Обь изменит русло, вернется в свои берега 19 века и смоет всю эту нечисть.
09:02:33 04-08-2023
Там городская зона отдыха должна быть, а не эта чушь.
09:08:26 04-08-2023
Таааааак!!! Нытье отставить. Пусть барнаул растет. Нам тут жить и нашим деткам.
09:39:04 04-08-2023
Гость (09:08:26 04-08-2023) Таааааак!!! Нытье отставить. Пусть барнаул растет. Нам тут... Печально, что такие существа размножаются...
10:18:05 04-08-2023
Гость (09:08:26 04-08-2023) Таааааак!!! Нытье отставить. Пусть барнаул растет. Нам тут..Вам тут точно не жить!
11:35:34 04-08-2023
Гость (09:08:26 04-08-2023) Таааааак!!! Нытье отставить. Пусть барнаул растет. Нам тут... Да не достоят эти халабуды из г.. и палок даже до совершеннолетия ваших детей. Тем более , там изначально все это строится на костях: трагедия 1957 года, когда паром с людьми перевернулся на Ковше и многие утонули.
16:30:38 06-08-2023
Гость (09:08:26 04-08-2023) Таааааак!!! Нытье отставить. Пусть барнаул растет. Нам тут... Всецелополностьюподдеживаю!!!
08:34:43 07-08-2023
Гость (09:08:26 04-08-2023) Таааааак!!! Нытье отставить. Пусть барнаул растет. Нам тут... вам нельзя размножаться
10:07:30 04-08-2023
ты о себе штоль? канешь печально. иди убейся об стену
10:10:03 04-08-2023
Позорная стройка.
11:10:21 04-08-2023
Ковш должен был быть прекрасной зоной отдыха в центре города, но воротилы - наворотили, попахивает это смрадно. и выглядит так же! Садики школы и поликлиники они там будут строить на ковше - совсем людей за имбецилов держите - человейники и бабла поток в свой карман- все что их интересует
12:16:46 04-08-2023
"Да чё уж мелочиться, вместо домов-стен сразу бы строили дом-дамбу - это же берег Оби" - иронизирую. Дома-стены - это квадратные дома-свечки только стоящие плотно друг к другу (чтобы из земли выжать максимум). Самые идеальные пропорции дома - по "золотому сечению". Пример: высота дома в 1,618 раз больше длины/ширины квадратного основания... сторона квадрата 25м. Х φ 1,618 = 42м. - высота 13-этажки). Прямоугольное основание - это удлинение квадрата на число Фи/φ и высота увеличивается соответственно.
12:44:05 04-08-2023
Гость (12:16:46 04-08-2023) "Да чё уж мелочиться, вместо домов-стен сразу бы строили дом... 25м. Х φ 1,618 = 42м. - ошибка калькулятора? = 40,45м.
15:57:08 04-08-2023
Убогая точечная застройка ведёт к геттоизации.
13:36:58 07-08-2023
Дв что говорить, если даже в новостройках в районе Павловского Попова не оставляют место даже доя сквера и строят дома почти вплотную к трассам!