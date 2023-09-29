В НАТО назвали условие применения Россией ядерного оружия

В частности, один из бывших сотрудников предложил осуществить модернизацию истребительной авиации НАТО двойного назначения

29 сентября 2023, 22:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Применение Россией превентивного ядерного удара в случае войны с НАТО является наиболее вероятным сценарием конфликта. Как сообщает "Лента.ру", об этом заявил один из бывших высокопоставленных сотрудников Пентагона Грегори Уивер.

В своей статье для сайта НАТО он отметил, что Россия в гипотетической будущей войне, скорее всего, "ощутит необходимость применить ядерное оружие на раннем этапе конфликта".

Автор считает, что альянсу необходимо наращивать ядерное сдерживание России. В частности, он предложил осуществить модернизацию истребительной авиации НАТО двойного назначения, а также увеличить тактические ядерные силы альянса.