НОВОСТИПроисшествия

В НАТО назвали условие применения Россией ядерного оружия

В частности, один из бывших сотрудников предложил осуществить модернизацию истребительной авиации НАТО двойного назначения

29 сентября 2023, 22:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Применение Россией превентивного ядерного удара в случае войны с НАТО является наиболее вероятным сценарием конфликта. Как сообщает "Лента.ру", об этом заявил один из бывших высокопоставленных сотрудников Пентагона Грегори Уивер.

В своей статье для сайта НАТО он отметил, что Россия в гипотетической будущей войне, скорее всего, "ощутит необходимость применить ядерное оружие на раннем этапе конфликта".

Автор считает, что альянсу необходимо наращивать ядерное сдерживание России. В частности, он предложил осуществить модернизацию истребительной авиации НАТО двойного назначения, а также увеличить тактические ядерные силы альянса.

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

02:45:03 30-09-2023

А как со скоростью носителей? Чей револьвер быстр?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:40:05 30-09-2023

Ни какое ядерное оружие применять не будут. У них в странах НАТО бизнес и бабы с дитями. Одна правда есть угроза, это Митя. Да и у того мажорик в штатах отирается.

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров