В НАТО назвали условие применения Россией ядерного оружия
В частности, один из бывших сотрудников предложил осуществить модернизацию истребительной авиации НАТО двойного назначения
29 сентября 2023, 22:10, ИА Амител
Применение Россией превентивного ядерного удара в случае войны с НАТО является наиболее вероятным сценарием конфликта. Как сообщает "Лента.ру", об этом заявил один из бывших высокопоставленных сотрудников Пентагона Грегори Уивер.
В своей статье для сайта НАТО он отметил, что Россия в гипотетической будущей войне, скорее всего, "ощутит необходимость применить ядерное оружие на раннем этапе конфликта".
Автор считает, что альянсу необходимо наращивать ядерное сдерживание России. В частности, он предложил осуществить модернизацию истребительной авиации НАТО двойного назначения, а также увеличить тактические ядерные силы альянса.
02:45:03 30-09-2023
А как со скоростью носителей? Чей револьвер быстр?
06:40:05 30-09-2023
Ни какое ядерное оружие применять не будут. У них в странах НАТО бизнес и бабы с дитями. Одна правда есть угроза, это Митя. Да и у того мажорик в штатах отирается.