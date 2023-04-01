В НАТО запретили сотрудникам загружать TikTok на рабочие устройства

В альянсе сильно зациклены на кибербезопасности, заявил один из его представителей

01 апреля 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В НАТО запретили сотрудникам использовать TikTok на служебных устройствах из соображений безопасности, пишет ТАСС.

Один из высокопоставленных чиновников альянса в беседе с CNN заявил, что кибербезопасность является главным приоритетом для НАТО, и требования к выбору приложений на предоставляемых устройствах там строгие.

Другие сотрудники утверждают, что TikTok и раньше был недоступен на рабочих гаджетах из-за внутренних технических ограничений, но теперь запрет закреплён официально.

В России TikTok с марта 2022 года работает под ограничениями: пользователи не могут загружать видео, а также смотреть новые и иностранные ролики.