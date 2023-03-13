Следы старта ракеты с Байконура сняли в барнаульском небе

Необычный рисунок на фоне красивого рассвета попал на многочисленные фото

13 марта 2023, 07:30, ИА Амител







































Фото 1-5: amic.ru, далее: Barnaul 22

Необычный рисунок причудливой формы появился в небе над Барнаулом утром в понедельник, 13 марта. В разных районах города и за его пределами на фоне красивого рассвета местные жители запечатлели необычное зрелище. Сообщения об этом появились от журналистов amic.ru, а также в телеграм-канале Barnaul 22.

Судя по всему, узор связан с сегодняшним запуском ракеты "Протон-М" с Байконура. По данным РИА Новости, взлёт состоялся в 06:13 по барнаульскому времени.