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Следы старта ракеты с Байконура сняли в барнаульском небе

Необычный рисунок на фоне красивого рассвета попал на многочисленные фото

13 марта 2023, 07:30, ИА Амител

Фото 1-5: amic.ru, далее: Barnaul 22

Необычный рисунок причудливой формы появился в небе над Барнаулом утром в понедельник, 13 марта. В разных районах города и за его пределами на фоне красивого рассвета местные жители запечатлели необычное зрелище. Сообщения об этом появились от журналистов amic.ru, а также в телеграм-канале Barnaul 22.

Судя по всему, узор связан с сегодняшним запуском ракеты "Протон-М" с Байконура. По данным РИА Новости, взлёт состоялся в 06:13 по барнаульскому времени.

Комментарии 12

  • Полетели наши налоги в космическую дыру
    13 марта, Гость   Ответить
  • Всё бы ничего, но продукты горения ракетного топлива всегда чрезвычайно токсичны.
    13 марта, Гость   Ответить
  • Здравствуй гептил!!!
    13 марта, Гость   Ответить
  • Полетели наши налоги в космическую дыру ***** Правильно) «… а что тут думать? Взять и всё поделить…» (с) Шариков П.П.
    13 марта, Гость   Ответить
  • Гость, А что от гептила происходит, просветите пжлст
    13 марта, Гость   Ответить
  • Не пойму я сторонников оскароносца и им подобных. То мы космическую отрасль прокакали. То зачем Роскосмос мои деньги тратит на эту самую отрасль?
    13 марта, Гость   Ответить
  • и никакой эта не протон! Это последствия метеоризма у коров в Рубцовском совхозе. А вы все ничего не понимает
    13 марта, Гость   Ответить
  • так байканур в другой стороне
    13 марта, Гость   Ответить
  • Байконур находится на юго западе, а не на юго востоке...
    13 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Верно.
    13 марта, Гость   Ответить
  • а почему казахстанские ракеты через нас летают?
    14 марта, Гость   Ответить
  • Гость, "А что от гептила происходит, просветите пжлст" Пжлст. Слухай сюды, просвещать буду: 1. Открываешь любой доступный поисковик 2. В строку поиска вводишь "чем опасен гептил" 3. Читаешь результаты поисковой выдачи и удивляешься, что гептил опасен уже своим существованием. 4. Не задаешь больше глупых вопросов, не выполнив п.1 и п.2.
    14 марта, Гость   Ответить
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