В нескольких районах Москвы ввели карантин из-за птичьего гриппа
Ограничения установили в пределах очага птичьего гриппа, угрожаемой зоны и зоны наблюдения
18 мая 2023, 21:40, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Мэр Москвы Сергей Собянин ввёл карантин в 11 районах столицы из-за птичьего гриппа. Указ опубликовали на сайте столичного градоначальника.
Ограничения установили в пределах очага птичьего гриппа, угрожаемой зоны и зоны наблюдения. Территории закроют для посещения, запретят ввозить и вывозить птиц, лечить больных особей и снимать перья, а также проводить сельскохозяйственные ярмарки.
Карантин снимут сразу после окончания мероприятий по ликвидации очага распространения инфекции.
Комментарии 0