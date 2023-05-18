В нескольких районах Москвы ввели карантин из-за птичьего гриппа

Ограничения установили в пределах очага птичьего гриппа, угрожаемой зоны и зоны наблюдения

18 мая 2023, 21:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Мэр Москвы Сергей Собянин ввёл карантин в 11 районах столицы из-за птичьего гриппа. Указ опубликовали на сайте столичного градоначальника.

Ограничения установили в пределах очага птичьего гриппа, угрожаемой зоны и зоны наблюдения. Территории закроют для посещения, запретят ввозить и вывозить птиц, лечить больных особей и снимать перья, а также проводить сельскохозяйственные ярмарки.

Карантин снимут сразу после окончания мероприятий по ликвидации очага распространения инфекции.