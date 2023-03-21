СМИ: глава алтайского Минтранса незаконно назначал себе премии на предыдущей работе

По мнению прокуратуры, Антон Воронов сам оформлял себе допвыплаты, когда работал главой Павловского района

21 марта 2023, 10:48, ИА Амител

Фото: amic.ru

Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов незаконно назначил себе премии, когда работал главой Павловского района, пишет "Банкфакс" со ссылкой на прокуратуру.

По данным издания, в конце прошлого года прокурор муниципалитета подал гражданский иск на имя Воронова, так как по результатам проверки выяснилось, что он сам назначал себе допвыплаты за работу в 2020 году, несмотря на то, что такое решение должно принимать районное собрание депутатов. Прокурор потребовал признать незаконным распоряжение главы о выплате ему премии и вернуть эту сумму в бюджет района.

2 марта заявление прокуратуры удовлетворили, но в законную силу оно ещё не вступило.

В Павловском районном суде журналистам "Банкфакса" сказали, что у Воронова планируют изъять 336,3 тысячи рублей. Другой источник издания отметил, что экс-глава района получил эту сумму с трёх премий: две – в рамках экономии фонда оплаты труда, ещё одна – за достижение социально-экономических результатов по договорённости с правительством края. Со слов собеседника, эта выплата была согласована с региональным Минфином и районная администрация планирует обжаловать решение суда. То же самое может сделать и сам Воронов.

Напомним, Антон Воронов занимал пост главы Павловского района с 2017 по 2022 год.