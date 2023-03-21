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СМИ: глава алтайского Минтранса незаконно назначал себе премии на предыдущей работе

По мнению прокуратуры, Антон Воронов сам оформлял себе допвыплаты, когда работал главой Павловского района

21 марта 2023, 10:48, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов незаконно назначил себе премии, когда работал главой Павловского района, пишет "Банкфакс" со ссылкой на прокуратуру.

По данным издания, в конце прошлого года прокурор муниципалитета подал гражданский иск на имя Воронова, так как по результатам проверки выяснилось, что он сам назначал себе допвыплаты за работу в 2020 году, несмотря на то, что такое решение должно принимать районное собрание депутатов. Прокурор потребовал признать незаконным распоряжение главы о выплате ему премии и вернуть эту сумму в бюджет района.

2 марта заявление прокуратуры удовлетворили, но в законную силу оно ещё не вступило.

В Павловском районном суде журналистам "Банкфакса" сказали, что у Воронова планируют изъять 336,3 тысячи рублей. Другой источник издания отметил, что экс-глава района получил эту сумму с трёх премий: две – в рамках экономии фонда оплаты труда, ещё одна – за достижение социально-экономических результатов по договорённости с правительством края. Со слов собеседника, эта выплата была согласована с региональным Минфином и районная администрация планирует обжаловать решение суда. То же самое может сделать и сам Воронов.

Напомним, Антон Воронов занимал пост главы Павловского района с 2017 по 2022 год.

Комментарии 7

  • и что теперь, снимут?
    21 марта, Гость   Ответить
  • Министр транспорта Алтайского края
    21 марта, Гость   Ответить
  • Прокурор потребовал признать незаконным распоряжение главы о выплате ему премии и вернуть эту сумму в бюджет района.====Правильно изъять ....пускай немного похудеет,а то ро..а пол фото занимает...
    21 марта, Гость   Ответить
  • Какой не приятный внешне человек...
    21 марта, Гость   Ответить
  • Минтранс прям все удивляет и удивляет. А не проверить ли всех сотрудников, чтоб не обидно было
    21 марта, Гость   Ответить
  • мясо шибко любит:))) помню его интервью
    21 марта, Гость   Ответить
  • Неприятный и подлый, видно ему его подлости и возвращаются...
    23 марта, Гость   Ответить
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