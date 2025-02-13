НОВОСТИНаука и образование

В Нидерландах археологи раскопали клады с "деньгами дьявола"

Ученые сделали находку в районе деревни Хензинген — она расположена в 130 км к востоку от Амстердама

13 февраля 2025, 14:00, ИА Амител

Золотые монеты / Фото: unsplash.com / Zlaťáky.cz
Золотые монеты / Фото: unsplash.com / Zlaťáky.cz

В Нидерландах археологи обнаружили в "культовом месте" три клада с серебряными и золотыми монетами раннего Средневековья (VII век) возрастом 1300 лет, которые могут быть "дьявольскими деньгами". Об этом сообщает "360" со ссылкой на LiveScience.

Ученые сделали находку в районе деревни Хензинген – она расположена в 130 км к востоку от Амстердама. Клады могли быть монетами или сокровищами, которые приносили в дар языческим богам. Такое поведение местных жителей часто становилось причиной недовольства христианских миссионеров.

"Люди, жившие здесь, несомненно, были германцами", – сказал ведущий автор исследования и руководитель раскопок Ян-Виллем де Корт.

Сами сокровища еще предстоит оценить, но, вероятно, их стоимость будет огромной. Некоторые монеты чрезвычайно редкие: часть из них отчеканили еще в первой половине VII века на разных монетных дворах Франкской империи.

Наука деньги

Комментарии 4

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Musik

14:05:29 13-02-2025

VII век.
нереально круто.
мне б таких.

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Musik

14:13:23 13-02-2025

блин, ну и лохи там обретаются - с 2020 года (4 года, Карл!!) не могли зашкерить!!! :

Обнаружение металла
Металлоискатели впервые обнаружили золотые и серебряные монеты на этом месте в 2020 и 2021 годах, сказал де Корт. Затем металлоискатели сообщили местным властям, которые координировали свои действия с археологами, чтобы провести раскопки на открытом участке перед запланированным там проектом по благоустройству.

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Гость

17:56:49 13-02-2025

Настоящая история не та как нам преподносят...

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Гость

17:59:27 13-02-2025

Как в сериале конец детства?

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