В Нидерландах археологи раскопали клады с "деньгами дьявола"

Ученые сделали находку в районе деревни Хензинген — она расположена в 130 км к востоку от Амстердама

13 февраля 2025, 14:00, ИА Амител

Золотые монеты / Фото: unsplash.com / Zlaťáky.cz

В Нидерландах археологи обнаружили в "культовом месте" три клада с серебряными и золотыми монетами раннего Средневековья (VII век) возрастом 1300 лет, которые могут быть "дьявольскими деньгами". Об этом сообщает "360" со ссылкой на LiveScience.

Ученые сделали находку в районе деревни Хензинген – она расположена в 130 км к востоку от Амстердама. Клады могли быть монетами или сокровищами, которые приносили в дар языческим богам. Такое поведение местных жителей часто становилось причиной недовольства христианских миссионеров.

"Люди, жившие здесь, несомненно, были германцами", – сказал ведущий автор исследования и руководитель раскопок Ян-Виллем де Корт.

Сами сокровища еще предстоит оценить, но, вероятно, их стоимость будет огромной. Некоторые монеты чрезвычайно редкие: часть из них отчеканили еще в первой половине VII века на разных монетных дворах Франкской империи.