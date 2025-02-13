В Нидерландах археологи раскопали клады с "деньгами дьявола"
Ученые сделали находку в районе деревни Хензинген — она расположена в 130 км к востоку от Амстердама
13 февраля 2025, 14:00, ИА Амител
В Нидерландах археологи обнаружили в "культовом месте" три клада с серебряными и золотыми монетами раннего Средневековья (VII век) возрастом 1300 лет, которые могут быть "дьявольскими деньгами". Об этом сообщает "360" со ссылкой на LiveScience.
Ученые сделали находку в районе деревни Хензинген – она расположена в 130 км к востоку от Амстердама. Клады могли быть монетами или сокровищами, которые приносили в дар языческим богам. Такое поведение местных жителей часто становилось причиной недовольства христианских миссионеров.
"Люди, жившие здесь, несомненно, были германцами", – сказал ведущий автор исследования и руководитель раскопок Ян-Виллем де Корт.
Сами сокровища еще предстоит оценить, но, вероятно, их стоимость будет огромной. Некоторые монеты чрезвычайно редкие: часть из них отчеканили еще в первой половине VII века на разных монетных дворах Франкской империи.
14:05:29 13-02-2025
VII век.
нереально круто.
мне б таких.
14:13:23 13-02-2025
блин, ну и лохи там обретаются - с 2020 года (4 года, Карл!!) не могли зашкерить!!! :
Обнаружение металла
Металлоискатели впервые обнаружили золотые и серебряные монеты на этом месте в 2020 и 2021 годах, сказал де Корт. Затем металлоискатели сообщили местным властям, которые координировали свои действия с археологами, чтобы провести раскопки на открытом участке перед запланированным там проектом по благоустройству.
17:56:49 13-02-2025
Настоящая история не та как нам преподносят...
17:59:27 13-02-2025
Как в сериале конец детства?