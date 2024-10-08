В Нидерландах разблокировали часть замороженных российских активов

Их сумма сократилась почти в семь раз

08 октября 2024, 07:32, ИА Амител

В Нидерландах в несколько раз сократилась сумма замороженных российских частных активов. Об этом сообщает газета De Telegraaf со ссылкой на отчет, направленный в парламент главой МИД Нидерландов Каспаром Вельдкампом.

На 1 июля этого года общая сумма частных замороженных активов в стране составляла всего 97,2 млн евро. Эта сумма значительно ниже, чем 660 млн евро, о которых палата представителей сообщила в январе, говорится в документах.

"Судя по всему, с одобрения министерства были освобождены российские активы на сумму более полумиллиарда долларов. Упомянутые 660 млн евро касаются почти всех активов, которые когда-либо были заморожены после <...> [начала конфликта на Украине]", – пишет издание.

Высвобождение средств происходит путем предоставления льгот по невыплаченным платежам и отказа от санкций владельцев, отмечается в направленных в парламент документах. Из общей суммы замороженных активов 430 млн евро приходятся на долю двух компаний. Власти страны разблокировали 230 млн евро, поскольку компания была "формально дистанцирована" от российского владельца, подчеркивает Telegraaf.