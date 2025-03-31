Алтайская компания изготавливает на заводе надежные конструкции с продуманными планировками

31 марта 2025, 09:00, ИА Амител erid: 2W5zFHq2bmS

Модульная баня / Фото: СК "Два этажа"

Строительство частных домов и бань – это всегда немало времени и сил. Однако с развитием технологий появляются новые, более быстрые и простые решения. Барнаульская строительная компания "Два этажа" предлагает современную альтернативу – модульные дома и бани, которые изготавливают не на участке, а заводе, гарантируя при этом соблюдение всех технологий и стандартов качества. Компактные и стильные постройки не только сокращают время строительства до нескольких недель, но и позволяют сразу же начать их эксплуатацию после быстрой установки. Модульные дома и бани от компании "Два этажа" идеально подойдут для дачи, глэмпинга, аренды или постоянного проживания.

Что такое модульный дом?

Модульные дома от "Двух этажей" – это компактные, стильные и полностью готовые к проживанию конструкции площадью до 45 м², которые можно установить на участке за один-два дня без лишнего строительного мусора.

Что внутри?

Каждый модульный дом – это не просто помещение с четырьмя стенами, а продуманное жилое пространство, включающее:

уютную кухню-гостиную с установленным гарнитуром или жилую комнату (в зависимости от варианта);

полностью оборудованный санузел – душ, инсталляция, раковина, тумбочка, полотенцесушитель, керамогранит в мокрой зоне;

теплые полы;

большие панорамные окна, наполняющие пространство светом.

Дома надежно утеплены и изолированы с использованием современных материалов. Прочный каркас изготавливают из сухой строганой доски камерной сушки. Для внутренней отделки используют шлифованную березовую фанеру, покрытую лаком.

Компания предлагает дома "под ключ", избавляя заказчиков от потребности искать разные бригады для проектирования, строительства и отделки помещений. Готовые объекты включают внутреннюю и внешнюю отделку, а также все необходимые коммуникации. В стоимость входят все виды работ, материалы и монтаж.

При желании типовой проект можно дополнить террасой и уличной мебелью (диванчиком, столом и креслами).

Модульные дома и бани / Фото: СК "Два этажа"

Так, а бани?

Компания также предлагает модульные бани – выбор тех, кто ценит время. Их устанавливают всего за один день. Конструкция включают все необходимое для комфортного использования:

каркас – из сухой доски камерной сушки в сочетании с качественным утеплителем (минеральная вата Knauf* 100 мм), пароизоляционной и ветро-, гидроизоляционной мембраной;

из сухой доски камерной сушки в сочетании с качественным утеплителем (минеральная вата Knauf* 100 мм), пароизоляционной и ветро-, гидроизоляционной мембраной; окна и двери – ПВХ-окна с пятикамерным профилем и двухкамерными стеклопакетами, панорамные окна – с тройным стеклопакетом. Входная дверь – надежная и теплая;

ПВХ-окна с пятикамерным профилем и двухкамерными стеклопакетами, панорамные окна – с тройным стеклопакетом. Входная дверь – надежная и теплая; отделку – полы из износостойкой кварцвиниловой плитки или керамогранита, стены и потолок из современных и экологичных материалов (шлифованная березовая фанера с дополнительным окрашиванием);

полы из износостойкой кварцвиниловой плитки или керамогранита, стены и потолок из современных и экологичных материалов (шлифованная березовая фанера с дополнительным окрашиванием); санузел – под ключ со всем необходимым (душ, раковина, инсталляция с унитазом, полотенцесушитель);

под ключ со всем необходимым (душ, раковина, инсталляция с унитазом, полотенцесушитель); инженерию – полный комплект систем (электрика, отопление, вентиляция, включая бойлер для воды и розетки).

Устанавливают бани на прочный фундамент из винтовых свай. Но при желании их можно перемещать, например, при переезде. В зависимости от проекта баня состоит из одного или двух модулей, но это не усложняет процесс сборки – он в любом случае занимает один день.

Почему это удобно?

Преимущества модульных домов и бань от компании "Два этажа":

быстрое изготовление (за несколько недель), установка за один-два дня;

возможность сразу пользоваться жильем или баней;

заводское качество;

продуманная планировка и коммуникации;

заказ в "один клик" без поиска дополнительных бригад;

стильный внешний вид.

Строительная компания "Два этажа" работает уже более десяти лет, ежегодно вводя в эксплуатацию около 100 жилых домов в Барнауле и окрестных районах. Компания зарекомендовала себя как надежный застройщик, получивший признание и награды, в том числе премию "Народный знак качества" в номинации "Застройщик года" в 2022 и 2023 годах.

В 2024 году "Два этажа" отметил и Союз строителей Алтайского края в отдельной номинации для компаний, работающих в сфере ИЖС. Награду вручили за высокие объемы по вводу жилья в 2023 году.

Весна – удачное время для подготовки к летнему сезону. Нужен дом и баня – обращайтесь за расчетом стоимости в компанию "Два этажа".

​СК "Два этажа"

Адрес: Барнаул, ул. Балтийская, 92, к. 2, оф. 201

Тел.: 8 (962) 791-88-41

E-mail: 2etazha@bk.ru

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