В Новоалтайске девять пожарных тушили горящую Toyota Corolla

Огонь повредил моторный отсек, капот и колеса иномарки

12 марта 2025, 10:31, ИА Амител

Фото: Guido Jansen / unsplash.com

Автомобиль Toyota Corolla 2013 года выпуска сгорел утром 11 марта в Новоалтайске, сообщили в МЧС Алтайского края.

Инцидент случился в 8-м микрорайоне. На месте работали девять человек личного состава на двух единицах техники.

Отмечается, что огонь повредил моторный отсек, капот и колеса иномарки.

"Наиболее вероятная причина происшествия – неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства", – отмечают в ведомстве.

Всего за 11 марта в крае потушили девять пожаров, шесть из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали одно возгорание.