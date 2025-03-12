В Новоалтайске девять пожарных тушили горящую Toyota Corolla
Огонь повредил моторный отсек, капот и колеса иномарки
12 марта 2025, 10:31, ИА Амител
Фото: Guido Jansen / unsplash.com
Автомобиль Toyota Corolla 2013 года выпуска сгорел утром 11 марта в Новоалтайске, сообщили в МЧС Алтайского края.
Инцидент случился в 8-м микрорайоне. На месте работали девять человек личного состава на двух единицах техники.
Отмечается, что огонь повредил моторный отсек, капот и колеса иномарки.
"Наиболее вероятная причина происшествия – неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства", – отмечают в ведомстве.
Всего за 11 марта в крае потушили девять пожаров, шесть из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали одно возгорание.
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