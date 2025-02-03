В Новоалтайске из огня спасли жильцов многоквартирного дома
На лестничной площадке четвертого этажа загорелся мусор
03 февраля 2025, 09:00, ИА Амител
Многоквартирный жилой дом загорелся в Новоалтайске, пожарные спасли трех человек. Об этом сообщили в МЧС Алтайского края.
Инцидент произошел 2 февраля в четырехэтажном доме по улице Сибирской. Известно, что на лестничной площадке последнего этажа начал гореть мусор.
"Звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу были выведены на свежий воздух три человека, в том числе один ребенок. В ликвидации пожара были задействованы девять специалистов и две единицы техники", – рассказали в МЧС.
Пострадавших в ходе происшествия нет.
Наиболее вероятной причиной возгорания специалисты назвали неосторожное обращение с огнем.
Всего 2 февраля в Алтайском крае потушили 18 пожаров, 15 из которых вспыхнули в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали шесть пожаров.
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