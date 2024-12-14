В Новоалтайске при пожаре в многоэтажке эвакуировали десятерых человек
На месте сработали три автоцистерны и 16 специалистов
14 декабря 2024, 13:59, ИА Амител
Пожар в Новоалтайске / Фото: МЧС Алтайского края
В Новоалтайске по улице Депутатской произошел пожар в многоквартирном жилом доме, сообщили в МЧС Алтайского края.
Площадь пожара составила четыре "квадрата". Спасатели эвакуировали десятерых человек, в том числе двоих детей. Пострадавших нет.
На месте сработали три автоцистерны и 16 специалистов.
Огонь повредил личные вещи в кладовке. Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
Комментарии 0