В Новоалтайске при пожаре в многоэтажке эвакуировали десятерых человек

На месте сработали три автоцистерны и 16 специалистов

14 декабря 2024, 13:59, ИА Амител

Пожар в Новоалтайске / Фото: МЧС Алтайского края

В Новоалтайске по улице Депутатской произошел пожар в многоквартирном жилом доме, сообщили в МЧС Алтайского края.

Площадь пожара составила четыре "квадрата". Спасатели эвакуировали десятерых человек, в том числе двоих детей. Пострадавших нет.

На месте сработали три автоцистерны и 16 специалистов.

Огонь повредил личные вещи в кладовке. Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.