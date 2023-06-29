В Новоалтайске пройдет акция по раздельному сбору вторсырья
Отдать на переработку можно будет бумагу, пластик, металл и еще много чего
29 июня 2023, 12:05, Мария Власова
1 июля в Новоалтайске пройдет экологическая акция по раздельному сбору вторсырья. Пластик, макулатуру, стекло, железо можно принести на специальную площадку, а волонтеры отвезут это все переработчикам. Разбираемся, как поучаствовать в акции и где именно она будет проходить.
В Новоалтайске? Такие же акции обычно проходят в Барнауле
Все верно, акции по раздельному сбору вторсырья каждую последнюю субботу месяца проходят в Барнауле. Активисты движения "Мусора больше нет. Барнаул" обустраивают стационарные точки сбора или мобильные маршруты, и тысячи жителей краевой столицы приносят им вторсырье, чтобы отправить на переработку. Некоторые участники и волонтеры таких акций живут в Новоалтайске, и чтобы еще больше людей смогли позаботиться об окружающей среде и отправить стеклянные бутылки, пластиковые пакеты и железные банки на переработку, акцию решили проводить не только в Барнауле.
Когда и где конкретно будет акция?
1 июля на парковке у торгового центра "Альфа" (Деповская, 17) с 12 до 14 часов. Координатор площадки – Татьяна Заглядина-Кутова, любые подробности можно уточнить по телефону 8 983 182 83 84.
Что можно принести на акцию?
На акции принимают металл, стекло, макулатуру, пластик с маркировкой 1 PET (обычно это бутылки из-под напитков), 2 HDPE (бутылки из-под шампуней, гелей для душа, моющих средств), 4 LDPE (пакеты, в которых продается молоко, упаковки из-под туалетной бумаги и женских гигиенических средств, пластиковые пакеты, в которых приходят посылки на почте, "пупырка", в которую заворачивают хрупкие вещи), 5 PP (это и баночки из-под сметаны, и упаковки из-под хлеба, шоколадок и зелени), сломанную бытовую технику, ветошь, рентгеновские снимки, пластиковые зубные щетки и пластиковые карты. Все должно быть чистым и сухим. Подробный список того, что можно принести, здесь. Разобраться во всем этом в первый раз не просто, но всегда можно попросить совета у волонтеров и тех, кто занимается сортировкой не один год. Вот полезные ссылки: группа во "ВКонтакте", канал в Telegram.
Зачем сортировать мусор?
70% того, что отправляется на полигон для твердых бытовых отходов, можно переработать. Пластиковая бутылка из-под минералки, например, будет лежать на ТБО и разлагаться 450 лет, а баночка из-под шампуня – до 1000 лет. Ну и пусть себе лежат, скажете вы, земли у нас много. Но дело не только в том, что мусор занимает место. На полигоне пластик будет распадаться и выделять вредные химические вещества, а его мельчайшие частицы (микропластик) попадут в почву, воду, а значит, и в нас с вами. Переработка – это шаг к тому, чтобы уменьшить количество вредного воздействия на природу и самих себя. Но это, конечно, не панацея. Почитайте, какие еще полезные экопривычки помогут заботиться о природе.
12:10:24 29-06-2023
Отдать на переработку можно будет бумагу, пластик, металл ------- Металл??? Отдать бесплатно на переработку??? Да я его лучше в пункт приема чермета за денежку сдам!
12:29:25 29-06-2023
Гость (12:10:24 29-06-2023) Отдать на переработку можно будет бумагу, пластик, металл --... Ну везти на окраину города пару банок из-под кукурузки или из-под пива дороже выйдет на бензин. Да и макулатуру можно за деньги сдать, и пластиковые бутылки, но только заморочиться и развести за копейки такое себе, а тут в одном месте все можно, в этом и прикол.
12:37:58 29-06-2023
Гость (12:29:25 29-06-2023) Ну везти на окраину города пару банок из-под кукурузки или и... Так тогда можно просто в мусорный бак возле дома это все скинуть и вся недолга)))
12:49:02 29-06-2023
Гость (12:37:58 29-06-2023) Так тогда можно просто в мусорный бак возле дома это все ски... ну бросайте, пожалуйста, только не ворчите потом, что вокруг в помойках
13:22:46 29-06-2023
гость (12:49:02 29-06-2023) ну бросайте, пожалуйста, только не ворчите потом, что вокруг... Так я в бак бросаю, а не мимо. И за вывоз мусора ежемесячно плачу, так что Вы мимо.
13:12:48 29-06-2023
Гость (12:37:58 29-06-2023) Так тогда можно просто в мусорный бак возле дома это все ски... Так и зарастем в мусоре.
13:23:34 29-06-2023
Гость (13:12:48 29-06-2023) Так и зарастем в мусоре.... Так Вы в бак кидайте, а не куда попало, тогда, глядишь и не зарастем)))
13:38:54 29-06-2023
Гость (13:23:34 29-06-2023) Так Вы в бак кидайте, а не куда попало, тогда, глядишь и не ... А бак бездонный, по-вашему разумению? А куда бак увозят, там дыра бездонная?
13:39:29 29-06-2023
Гость (13:23:34 29-06-2023) Так Вы в бак кидайте, а не куда попало, тогда, глядишь и не ... И не надо сразу пачку лайков за себя ставить, как бабенка нервная.
12:32:03 29-06-2023
Ты отдашь бесплатно а кто то на это миллиарды делает... Под прикрытием о здоровье россиян. А в СССР все это принимали за деньги. Звериный оскал капитализьму.
12:53:06 29-06-2023
Гость (12:32:03 29-06-2023) Ты отдашь бесплатно а кто то на это миллиарды делает... Под ... никто вам не мешает поехать и развести бумагу и маталл по пунктам приема, деньги и сейчас дают, а то, что то все не популяризируется и даже сеток для пэт и то нигде рядом нет - это проблема, которую, конечно, государство должно помогать решать. Но если людям проще все в бак скинуть, то зачем заморачиваться? Будет осознание, что это нужно, будет проще как-то все это в порядок привести
12:58:28 29-06-2023
Гость (12:32:03 29-06-2023) Ты отдашь бесплатно а кто то на это миллиарды делает... Под ... а, так все ТБО переполнены на зло капитализму?
13:15:11 29-06-2023
Гость (12:32:03 29-06-2023) Ты отдашь бесплатно а кто то на это миллиарды делает... Под ... Сделай ТЫ миллиарды на этом. Кто ТЕБЕ мешает заняться переработкой мусора, если на этом миллиарды сколотить можно? Мне лично не жалко, если кто-то будет миллиарды на переработке мусора зарабатывать, т.к. сейчас он просто свозится на полигон. А полигон не безразмерный.
13:48:42 29-06-2023
Ну бутылки мыть я точно не буду. Я за вывоз мусора и его переработку деньги плачУ. На них пусть сортируют, моют, что хотят делают. В лучшем случае пластик без сортировки в сетку закину, потому что мне это самому удобно. Это капитализм, детка.
15:22:35 29-06-2023
Гость (13:48:42 29-06-2023) Ну бутылки мыть я точно не буду. Я за вывоз мусора и его пер... Это твое отсталое сознание, типа "Буду гордо на помойке жить, но мыть ничего не буду!". Пора уже повзрослеть.
17:18:30 29-06-2023
Гость (13:48:42 29-06-2023) Ну бутылки мыть я точно не буду. Я за вывоз мусора и его пер... ну в сетку можно только один вид пластика, и при том чистый - если скидываете весь подряд и грязный, то смысла в ваших действиях немного
15:24:00 29-06-2023
Судя по комментам на амике, барнаульцы достойны того, что живут среди мусора. Какое у вас сознание, такая и окружающая среда вокруг вас.
15:34:22 29-06-2023
Гость (15:24:00 29-06-2023) Судя по комментам на амике, барнаульцы достойны того, что жи... А Вы Мойдодыра наверное недавно перечитали?)))
00:44:25 01-07-2023
Куда сдать шины?