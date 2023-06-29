Отдать на переработку можно будет бумагу, пластик, металл и еще много чего

29 июня 2023, 12:05, Мария Власова

1 июля в Новоалтайске пройдет экологическая акция по раздельному сбору вторсырья. Пластик, макулатуру, стекло, железо можно принести на специальную площадку, а волонтеры отвезут это все переработчикам. Разбираемся, как поучаствовать в акции и где именно она будет проходить.

В Новоалтайске? Такие же акции обычно проходят в Барнауле

Все верно, акции по раздельному сбору вторсырья каждую последнюю субботу месяца проходят в Барнауле. Активисты движения "Мусора больше нет. Барнаул" обустраивают стационарные точки сбора или мобильные маршруты, и тысячи жителей краевой столицы приносят им вторсырье, чтобы отправить на переработку. Некоторые участники и волонтеры таких акций живут в Новоалтайске, и чтобы еще больше людей смогли позаботиться об окружающей среде и отправить стеклянные бутылки, пластиковые пакеты и железные банки на переработку, акцию решили проводить не только в Барнауле.

Когда и где конкретно будет акция?

1 июля на парковке у торгового центра "Альфа" (Деповская, 17) с 12 до 14 часов. Координатор площадки – Татьяна Заглядина-Кутова, любые подробности можно уточнить по телефону 8 983 182 83 84.

Что можно принести на акцию?

На акции принимают металл, стекло, макулатуру, пластик с маркировкой 1 PET (обычно это бутылки из-под напитков), 2 HDPE (бутылки из-под шампуней, гелей для душа, моющих средств), 4 LDPE (пакеты, в которых продается молоко, упаковки из-под туалетной бумаги и женских гигиенических средств, пластиковые пакеты, в которых приходят посылки на почте, "пупырка", в которую заворачивают хрупкие вещи), 5 PP (это и баночки из-под сметаны, и упаковки из-под хлеба, шоколадок и зелени), сломанную бытовую технику, ветошь, рентгеновские снимки, пластиковые зубные щетки и пластиковые карты. Все должно быть чистым и сухим. Подробный список того, что можно принести, здесь. Разобраться во всем этом в первый раз не просто, но всегда можно попросить совета у волонтеров и тех, кто занимается сортировкой не один год. Вот полезные ссылки: группа во "ВКонтакте", канал в Telegram.

Зачем сортировать мусор?

70% того, что отправляется на полигон для твердых бытовых отходов, можно переработать. Пластиковая бутылка из-под минералки, например, будет лежать на ТБО и разлагаться 450 лет, а баночка из-под шампуня – до 1000 лет. Ну и пусть себе лежат, скажете вы, земли у нас много. Но дело не только в том, что мусор занимает место. На полигоне пластик будет распадаться и выделять вредные химические вещества, а его мельчайшие частицы (микропластик) попадут в почву, воду, а значит, и в нас с вами. Переработка – это шаг к тому, чтобы уменьшить количество вредного воздействия на природу и самих себя. Но это, конечно, не панацея. Почитайте, какие еще полезные экопривычки помогут заботиться о природе.