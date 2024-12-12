В Новоалтайске пять автоцистерн потушили крупный пожар в двухквартирном доме

Пострадавших нет

12 декабря 2024, 12:11, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com

В Новоалтайске ночью 11 декабря потушили пожар в частном двухквартирном доме, сообщили в МЧС Алтайского края.

Инцидент случился на улице Социалистической. Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров.

На месте работали 15 человек личного состава и пять пожарных автоцистерн. Пострадавших нет.

"Наиболее вероятная причина происшествия – неправильное устройство и неисправность отопительной печи, от металлического дымохода загорелось перекрытие", – рассказали в ведомстве.

Всего за 11 декабря в крае потушили 20 пожаров, в том числе 12 – в жилом секторе, добавили в МЧС.