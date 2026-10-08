В Новоалтайске задержали двух жителей, которые где-то за городом собрали три мешка конопли

Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы

08 октября 2026, 11:29, ИА Амител

Два жителя Новоалтайска собрали три мешка конопли / МВД

В Первомайском районе полицейские задержали двух безработных жителей Новоалтайска, которые перевозили более 11 килограммов марихуаны, сообщает алтайское МВД.

"В селе Зудилово остановили автомобиль "Форд", в котором находились водитель и пассажир 1963 и 1971 годов рождения. При досмотре транспортного средства полицейские обнаружили и изъяли три мешка с веществом растительного происхождения", - рассказали в ведомстве.

Экспертиза установила, что в мешках находилось 11,327 кг марихуаны. Задержанные пояснили, что собрали коноплю в поле за пределами населенного пункта для собственного потребления.

Возбуждено уголовное дело по факту "незаконного хранения и перевозки растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Бийске задержали мужчину, который заботливо выращивал коноплю в теплице вместе с помидорами: ухаживал как за обычными овощными культурами - регулярно поливал и создавал все условия для роста.