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В Новосибирск привезут 600-летний чудотворный крест

Годеновский крест будет находиться в Вознесенском кафедральном соборе

16 октября 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Новосибирск привезут 600-летний чудотворный крест, явленный близ села Годеново в Ярославской области, пишет НГС.

Крест Господень будет находиться в Вознесенском кафедральном соборе с 17 по 18 октября.

Встреча креста и молебен с акафистом состоится 17 октября в 16:00. Доступ к святыне будет открыт до 21:00, а 18 октября – с 07:00 до 18:30.

Годеновский крест был создан в Византии и чудесным образом сошел с неба в пределах Ростова Великого 9 мая 1423 года, отметили в Новосибирской митрополии.

Новосибирская область религия

Комментарии 22

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Гость

13:21:04 16-10-2023

Мракобесие и поклонение идолам.

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Гость

13:39:16 16-10-2023

Гость (13:21:04 16-10-2023) Мракобесие и поклонение идолам.... Ваше невежество и дремучесть.

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Гость

13:23:42 16-10-2023

Годеновский крест был создан в Византии и чудесным образом сошел с неба в пределах Ростова Великого 9 мая 1423 года---- Вот это я понимаю легализация! Пока наследники Византии только составляли грамотную претензию по поводу изъятия наши красиво подсуетились

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Гость

13:30:02 16-10-2023

вместо слов: религия и вера, должны стать слова: Наука, Знание и Изучение! Религия уходит... всё что мы видим сегодня, это её агония... и ещё есть короткий смешной но правдивый ролик Про Жрецов.

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Элен без ребят

11:26:38 17-10-2023

Гость (13:30:02 16-10-2023) вместо слов: религия и вера, должны стать слова: Наука, Знан... подписываюсь под каждым словом!

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Виктор

13:35:01 16-10-2023

Церковь, отделена от государства. Если попы с ума сходят, то это не нужно широко обнародовать, а может и нужно?

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Гость

14:56:20 16-10-2023

Виктор (13:35:01 16-10-2023) Церковь, отделена от государства. Если попы с ума сходят, то... А какой есть у власти инструмент, чтобы массой рулить? Вот этот как раз, религия.

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Гость

16:55:06 16-10-2023

Гость (14:56:20 16-10-2023) А какой есть у власти инструмент, чтобы массой рулить? Вот ... Как раз религия никак не помогает рулить массой. Бог и государство - это такие же разные понятия, как правда и закон.

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Гость

13:39:01 16-10-2023

мдя.. шел 21 век

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Гость

13:52:45 16-10-2023

Гость (13:39:01 16-10-2023) мдя.. шел 21 век... Проснулись? С добрым утром.

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Гость

13:48:27 16-10-2023

В детском саду занятия по рисованию. Воспитательница подходит к девочке, которая с упоением что-то рисует: - Что это ты рисуешь? - Бога... - Но ведь никто не знает, как он выглядит! - Щас узнают!...

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Гость

13:56:02 16-10-2023

Гость (13:48:27 16-10-2023) В детском саду занятия по рисованию. Воспитательница подходи... Это старая китайская байка в анамнезе: У одного художника спросили, кого легче рисовать, бога или пертуха? На что тот ответил: "конечно же, бога, потому что его никто не видел, а петуха видели все..."

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Гость

15:14:47 16-10-2023

Пусть везут туда, где необходимо чудотворение.

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Гость

15:26:39 16-10-2023

Гость (15:14:47 16-10-2023) Пусть везут туда, где необходимо чудотворение. ... если бы это помогало

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Гость

15:49:07 16-10-2023

Гость (15:26:39 16-10-2023) если бы это помогало... Ну вот и проверят заодно

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гость

15:29:35 16-10-2023

Медицина не нужна - чудотворные иконы и кресты спасут

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Гость

15:53:25 16-10-2023

гость (15:29:35 16-10-2023) Медицина не нужна - чудотворные иконы и кресты спасут... У нас медицины то уже нет, а иконы пока есть.

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Гость

18:22:06 16-10-2023

Гость (15:53:25 16-10-2023) У нас медицины то уже нет, а иконы пока есть.... А могло бы быть наоборот!

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Элен без ребят

11:25:22 17-10-2023

Гость (15:53:25 16-10-2023) У нас медицины то уже нет, а иконы пока есть.... потому и медицины нет. неужели вы не видите взаимосвязи?

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Гость

19:48:40 16-10-2023

Говорю же Наука и Знания!!!

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Гость

22:33:22 16-10-2023

Гость (19:48:40 16-10-2023) Говорю же Наука и Знания!!!... Вера и совесть! Наука и знания без совести вон приводят к войнам и уничтожению природы.

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Элен без ребят

11:24:09 17-10-2023

писать нужно про науку, космос и технологии, а для религиозных баек есть специально отведенные места, коих в нашей стране овердофига. кому интересно, пусть туда приходят и слушают рассказы про сошедшие с небесной тверди на землю кресты. Амик, не опускайтесь до этого уровня.

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