В Новосибирск привезут 600-летний чудотворный крест
Годеновский крест будет находиться в Вознесенском кафедральном соборе
16 октября 2023, 13:15, ИА Амител
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Новосибирск привезут 600-летний чудотворный крест, явленный близ села Годеново в Ярославской области, пишет НГС.
Крест Господень будет находиться в Вознесенском кафедральном соборе с 17 по 18 октября.
Встреча креста и молебен с акафистом состоится 17 октября в 16:00. Доступ к святыне будет открыт до 21:00, а 18 октября – с 07:00 до 18:30.
Годеновский крест был создан в Византии и чудесным образом сошел с неба в пределах Ростова Великого 9 мая 1423 года, отметили в Новосибирской митрополии.
13:21:04 16-10-2023
Мракобесие и поклонение идолам.
13:39:16 16-10-2023
Гость (13:21:04 16-10-2023) Мракобесие и поклонение идолам.... Ваше невежество и дремучесть.
13:23:42 16-10-2023
Годеновский крест был создан в Византии и чудесным образом сошел с неба в пределах Ростова Великого 9 мая 1423 года---- Вот это я понимаю легализация! Пока наследники Византии только составляли грамотную претензию по поводу изъятия наши красиво подсуетились
13:30:02 16-10-2023
вместо слов: религия и вера, должны стать слова: Наука, Знание и Изучение! Религия уходит... всё что мы видим сегодня, это её агония... и ещё есть короткий смешной но правдивый ролик Про Жрецов.
11:26:38 17-10-2023
Гость (13:30:02 16-10-2023) вместо слов: религия и вера, должны стать слова: Наука, Знан... подписываюсь под каждым словом!
13:35:01 16-10-2023
Церковь, отделена от государства. Если попы с ума сходят, то это не нужно широко обнародовать, а может и нужно?
14:56:20 16-10-2023
Виктор (13:35:01 16-10-2023) Церковь, отделена от государства. Если попы с ума сходят, то... А какой есть у власти инструмент, чтобы массой рулить? Вот этот как раз, религия.
16:55:06 16-10-2023
Гость (14:56:20 16-10-2023) А какой есть у власти инструмент, чтобы массой рулить? Вот ... Как раз религия никак не помогает рулить массой. Бог и государство - это такие же разные понятия, как правда и закон.
13:39:01 16-10-2023
мдя.. шел 21 век
13:52:45 16-10-2023
Гость (13:39:01 16-10-2023) мдя.. шел 21 век... Проснулись? С добрым утром.
13:48:27 16-10-2023
В детском саду занятия по рисованию. Воспитательница подходит к девочке, которая с упоением что-то рисует: - Что это ты рисуешь? - Бога... - Но ведь никто не знает, как он выглядит! - Щас узнают!...
13:56:02 16-10-2023
Гость (13:48:27 16-10-2023) В детском саду занятия по рисованию. Воспитательница подходи... Это старая китайская байка в анамнезе: У одного художника спросили, кого легче рисовать, бога или пертуха? На что тот ответил: "конечно же, бога, потому что его никто не видел, а петуха видели все..."
15:14:47 16-10-2023
Пусть везут туда, где необходимо чудотворение.
15:26:39 16-10-2023
Гость (15:14:47 16-10-2023) Пусть везут туда, где необходимо чудотворение. ... если бы это помогало
15:49:07 16-10-2023
Гость (15:26:39 16-10-2023) если бы это помогало... Ну вот и проверят заодно
15:29:35 16-10-2023
Медицина не нужна - чудотворные иконы и кресты спасут
15:53:25 16-10-2023
гость (15:29:35 16-10-2023) Медицина не нужна - чудотворные иконы и кресты спасут... У нас медицины то уже нет, а иконы пока есть.
18:22:06 16-10-2023
Гость (15:53:25 16-10-2023) У нас медицины то уже нет, а иконы пока есть.... А могло бы быть наоборот!
11:25:22 17-10-2023
Гость (15:53:25 16-10-2023) У нас медицины то уже нет, а иконы пока есть.... потому и медицины нет. неужели вы не видите взаимосвязи?
19:48:40 16-10-2023
Говорю же Наука и Знания!!!
22:33:22 16-10-2023
Гость (19:48:40 16-10-2023) Говорю же Наука и Знания!!!... Вера и совесть! Наука и знания без совести вон приводят к войнам и уничтожению природы.
11:24:09 17-10-2023
писать нужно про науку, космос и технологии, а для религиозных баек есть специально отведенные места, коих в нашей стране овердофига. кому интересно, пусть туда приходят и слушают рассказы про сошедшие с небесной тверди на землю кресты. Амик, не опускайтесь до этого уровня.