Годеновский крест будет находиться в Вознесенском кафедральном соборе

16 октября 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Новосибирск привезут 600-летний чудотворный крест, явленный близ села Годеново в Ярославской области, пишет НГС.

Крест Господень будет находиться в Вознесенском кафедральном соборе с 17 по 18 октября.

Встреча креста и молебен с акафистом состоится 17 октября в 16:00. Доступ к святыне будет открыт до 21:00, а 18 октября – с 07:00 до 18:30.

Годеновский крест был создан в Византии и чудесным образом сошел с неба в пределах Ростова Великого 9 мая 1423 года, отметили в Новосибирской митрополии.