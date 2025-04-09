"Говорили — не спасти". Девочка, родившаяся весом 480 граммов, выросла и увлеклась музыкой

Врачи были уверены, что шанс спасти ребенка — один на миллион

09 апреля 2025, 19:00, ИА Амител

Фото: Натали Каролин / "КП-Новосибирск"

Жительница Новосибирска Натали Каролин не только одна из самых красивых женщин страны – "Миссис Сибири" и "Королева поэзии" на конкурсе красоты "Миссис Россия – 2022", – но и мама четырехлетней Алены, которая родилась весом 480 граммов в 2020 году. Врачи практически не надеялись спасти малышку. Но случилось чудо. Мама девочки рассказала "КП-Новосибирск", как сложилась ее судьба.

Натали забеременела, когда ее первому сыну было шесть лет. Сначала казалось, что беременность протекает хорошо. Проблемы начались на 20-й неделе.

"Я пришла на УЗИ, и меня госпитализировали. Сказали, что моя девочка в тяжелом состоянии: тогда дочка весила всего 250 граммов. У моего ребенка обнаружили нарушение кровотоков в пуповине, было подозрение на ДЦП. Врачи говорили, что ее не спасти. На 24-й неделе я пришла на УЗИ, и медики сказали, что нужно срочно рожать: снова нарушился кровоток, малышка могла погибнуть в утробе. Медики опять предупредили, что дочка может прожить и пять минут, и час, и трое суток, и месяц. Что спасти ребенка – один шанс на миллион", – вспоминает женщина.

На 20 мая 2020 года Натали назначили кесарево сечение. А в ночь перед операцией женщине приснилось, как она ведет свою дочку знакомить с отцом и братом. Вдруг сибирячка проснулась и почувствовала, что ей плохо.

"После кесарева все разводили руками, никто не знал, что будет не то что завтра, а в следующую минуту. Меня выписали, я каждый день приходила в больницу к дочке. Алена родилась с кровоизлиянием в мозг третьей степени, но благодаря препаратам удалось привести все в норму. Потом, когда ей было два месяца, к нам пришла ретинопатия, прооперировали, зрение спасли. Дальше врачи нашли бронхолегочную дисплазию, но к двум с половиной годам сняли диагноз", – рассказала Натали.

В октябре 2020-го женщина приехала с дочкой домой, где для нее уже все подготовили: купили кислородный аппарат, мониторы, датчики, помогающие следить за развитием девочки. Поначалу родители часто вызывали скорую, очень боялись за дочку. Но сейчас у них все хорошо, врачи заключили, что девочка полностью здорова.

"Единственное, чем отличается Алена от своих сверстников, так это ростом, и то незначительно. Девочки в пять лет носят одежду 104–110, а дочка – 98–104", – говорит сибирячка.

Сейчас родившейся весом 480 граммов девочке уже четыре года, она занимается плаванием и увлекается рисованием. Более того, последние полгода Алена все больше интересуется музыкой. Как рассказывает мама, дочь садится за пианино и "пробует пальчиками нажимать клавиши".

"В свои почти пять лет Алена очень любит наряжаться, обожает украшения и красиво уложенные локоны. Вообще моя дочь очень общительный ребенок, на детской площадке она всегда в центре внимания", – поделилась мама девочки.

А 9 апреля Алена впервые пошла в детский сад. Если адаптация пройдет хорошо, то свой пятый день рождения она отметит уже с новыми друзьями.