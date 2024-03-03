В Новосибирске девочку-подростка сбила электричка
Пострадавшая скончалась в машине скорой помощи
03 марта 2024, 11:45, ИА Амител
Фото: Восточный МСУТ СК России
В Первомайском районе Новосибирской области 15-летняя девочка погибла, попытавшись перебежать пути перед электричкой. Как сообщает "Сиб.фм", подростка сбил поезд.
Инцидент произошел 2 марта. Две девочки-подростка пришли на станцию Матвеевка. Одна из них решила сократить путь, чтобы успеть купить билеты, однако в это время как раз подъехал поезд.
Девочку отнесли в машину скорой помощи, где она скончалась. Следователи выясняют обстоятельства инцидента. Данная проверка также находится на контроле и у прокуроров. Подружка погибшей также будет допрошена в ходе проверки.
12:24:29 03-03-2024
Человек, дорога,наушники,морг.
17:59:16 03-03-2024
Гость (12:24:29 03-03-2024) Человек, дорога,наушники,морг.... где в этой истории наушники? Вот так и искажаются новости
12:49:15 03-03-2024
вот сколько раз говорили смотри по сторонам, увы современным деткам насрать вот и результат.
10:13:56 04-03-2024
Ничего не понимаете вы современных детях. Сохранился в игре и вышел.
00:06:39 04-03-2024
так ей было не 15, а 14 и она была одна, а не с подругой
14:56:56 04-03-2024
беспечность привела к трагедии. бедные родители, жизнь уже не будет прежней. врагу не пожелаешь такого.
18:59:55 04-03-2024
Почему водители, подъезжая к остановке трамвая, расположенной меж меж встречных направлений движения транспорта (перекресток Попова и Алексеевой) притормаживают и готовя резко остановится. Потому что люди сразу идут на переход. Ни одному водителю не хочет разбираться с наездом. И н при чем тут: видел пешеход, по правилам или нет! Но проезда или электрички регулярно давят людей в городах и поселках. А людям фиолетово: грузовик или электричка. Он в населенном пункте! у них свои дела. Управляя трансп. средством повышенной опасности - обязан предпринять меры для его безопасной эксплуатации. Что водятел электрички не видел девочку - видел ! Просто им дали право давить людей. Мол электричка везде права. А мне до этой электрички как до луны. И многим, многим людям если ее не будет, то фиолетово. А потому стоит проголосовать людям за то, чтобы жд транспорт в населенных пунктах ездил так как все авто!.