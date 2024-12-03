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В Новосибирске девушки-подростки избили сверстницу за оскорбления в интернете

Нападавшие подкараулили обидчицу возле центра "Сан Сити" на площади Карла Маркса

03 декабря 2024, 15:25, ИА Амител

Кадр из видео драки / Источник: "Анонимный Новосибирск"
Кадр из видео драки / Источник: "Анонимный Новосибирск"

В Новосибирске две школьницы жестко избили сверстницу на улице. Как сообщает "КП-Новосибирск", конфликт мог произойти из-за оскорблений в социальных сетях.

Нападавшие подкараулили обидчицу возле центра "Сан Сити" на площади Карла Маркса. Разборки между ними попали на видео.

"Что ты там про меня говорила? Будешь еще писать?" – спросила во время драки одна из школьниц.

Избитая просила отпустить ее, но конфликт завершился лишь после вмешательства случайного прохожего. Он накричал на подростков и потребовал отпустить пострадавшую.

Источник издания рассказал, что обе школьницы, напавшие на сверстницу, – из детского дома. Судя по их диалогу, они били ее и до этого, за что потерпевшая могла написать заявление.

"Этих девушек не в первый раз замечают за подобным. Они и до этого толпой били одну девушку", – добавил собеседник.

Сейчас инцидентом занимается полиция. Они ищут участниц конфликта, проводится проверка.

Новосибирская область Происшествия дети

Комментарии 5

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Гость

15:30:16 03-12-2024

а нечего оскорблять

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Юс

15:39:11 03-12-2024

Зато , наверное, очень смелая была в инете))) ну как и многие сейчас

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Юс

21:46:35 03-12-2024

Юс (15:39:11 03-12-2024) Зато , наверное, очень смелая была в инете))) ну как и многи... ))) смелые минусуют)))

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Гость

00:20:14 04-12-2024

За оскорбление в интернете нужно бить лица в реале, а некоторых блогеров публично казнить. Естественно это с долей сарказма, но отсутствие реального механизма оценки поведения и исполнения наказания идёт виртуальному обществу не на пользу

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Дементий

21:25:33 12-12-2024

Ну как бы за базар надо отвечать.
А минусы ставят как раз те кто точно знает что им рожи не на бьют за такое.
А вот если бы им руки бы переломали авось задумались прежде чем кликать на дизы.

Защитнички быдлячки сами в сети практикуют оскорбления а в реале ссутся пересечься а если и получается то бегут потом в полицию жаловаться.

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