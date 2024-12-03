В Новосибирске девушки-подростки избили сверстницу за оскорбления в интернете

Нападавшие подкараулили обидчицу возле центра "Сан Сити" на площади Карла Маркса

03 декабря 2024, 15:25, ИА Амител

Кадр из видео драки / Источник: "Анонимный Новосибирск"

В Новосибирске две школьницы жестко избили сверстницу на улице. Как сообщает "КП-Новосибирск", конфликт мог произойти из-за оскорблений в социальных сетях.

Нападавшие подкараулили обидчицу возле центра "Сан Сити" на площади Карла Маркса. Разборки между ними попали на видео.

"Что ты там про меня говорила? Будешь еще писать?" – спросила во время драки одна из школьниц.

Избитая просила отпустить ее, но конфликт завершился лишь после вмешательства случайного прохожего. Он накричал на подростков и потребовал отпустить пострадавшую.

Источник издания рассказал, что обе школьницы, напавшие на сверстницу, – из детского дома. Судя по их диалогу, они били ее и до этого, за что потерпевшая могла написать заявление.

"Этих девушек не в первый раз замечают за подобным. Они и до этого толпой били одну девушку", – добавил собеседник.

Сейчас инцидентом занимается полиция. Они ищут участниц конфликта, проводится проверка.