В Новосибирске двое мужчин с пистолетом напали на прохожего

Пострадавшего увезли в больницу

29 июля 2024, 16:20, ИА Амител

Кадр из видео очевидцев / "КП-Новосибирск"

В Новосибирске в ночь на 28 июля на улице Петухова возле ЖК "Матрешкин двор" двое мужчин напали на прохожего. Один из хулиганов стрелял из пистолета.

Очевидцы рассказали, что конфликт начался с криков, после чего один из мужчин, который, вероятно, был пьян, вызвал прохожего на драку. Последний попытался сбежать, но безуспешно.

"Они толкнули прохожего на землю – и тут два раза раздался выстрел. Мужчина пытался убежать, но его продолжали толкать, начали избивать кулаками и пинать", – рассказала свидетельница "КП-Новосибирск".

Вскоре на место прибыли медики и полицейские. 28-летнего пострадавшего увезли в больницу с огнестрельным ранением. Полицейские тем временем уже задержали подозреваемого с пистолетом, который отправили на экспертизу. Выяснилось, что мужчине около 50 лет, оружие было травматическое и на него имеется разрешение.