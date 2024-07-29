В Новосибирске двое мужчин с пистолетом напали на прохожего
Пострадавшего увезли в больницу
29 июля 2024, 16:20, ИА Амител
В Новосибирске в ночь на 28 июля на улице Петухова возле ЖК "Матрешкин двор" двое мужчин напали на прохожего. Один из хулиганов стрелял из пистолета.
Очевидцы рассказали, что конфликт начался с криков, после чего один из мужчин, который, вероятно, был пьян, вызвал прохожего на драку. Последний попытался сбежать, но безуспешно.
"Они толкнули прохожего на землю – и тут два раза раздался выстрел. Мужчина пытался убежать, но его продолжали толкать, начали избивать кулаками и пинать", – рассказала свидетельница "КП-Новосибирск".
Вскоре на место прибыли медики и полицейские. 28-летнего пострадавшего увезли в больницу с огнестрельным ранением. Полицейские тем временем уже задержали подозреваемого с пистолетом, который отправили на экспертизу. Выяснилось, что мужчине около 50 лет, оружие было травматическое и на него имеется разрешение.
16:57:21 29-07-2024
черти слабые без пистолетика нулевки
16:58:59 29-07-2024
Новосибирск, город контрастов.
07:05:21 30-07-2024
бывают сильные и слабые, а пистолетик это обнуляет