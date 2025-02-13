В Новосибирске хирурги спасли трехлетнего мальчика с кардиостимулятором в кишечнике
Чтобы извлечь аппарат, который буквально всосался ребенку в живот, объединились хирурги двух медучреждений
13 февраля 2025, 16:30, ИА Амител
Новосибирские хирурги спасли трехлетнего малыша с редкой жизнеугрожающей аритмией. Они вытащили из кишечника ребенка кардиостимулятор, который буквально всосался ему в живот. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".
Врачи из клиники Мешалкина и Новосибирской областной больницы объединились, чтобы спасти мальчика с редкой патологией, которая встречается у одного из 25 тысяч новорожденных.
Из-за малого размера тела кардиостимулятор не смогли установить в грудную клетку младенца, поэтому аппарат разместили в верхней части живота, поверх брюшины и прямой мышцы. Электроды прикрепили к правому предсердию и верхушке правого желудочка.
Однако три года спустя мальчика привезли в барнаульскую больницу с высокой температурой и симптомами кишечной непроходимости. В месте имплантации кардиостимулятор прощупать не удалось. Уже на рентгене стало понятно, что аппарат проник в кишечник и оставался там, продолжая работать и задавать ритм сердцу.
Малыша оперативно доставили в Новосибирск на вертолете.
"Кардиохирурги Тимур Хапаев и Сергей Иванцов имплантировали однокамерный кардиостимулятор в грудь, а хирурги Владислав Цыганок и Юрий Койнов извлекли устройство, отсекли инфицированные электроды и закрыли дефект кишечной стенки. После курса антибактериальной терапии на десятый день ребенок был выписан в удовлетворительном состоянии", – пояснили в клинике Мешалкина.
Интересно, что такой случай встретился российским врачам впервые. Подобные аномалии единичны и в мире. Об этом хирурги написали статью для нидерландского научного журнала.
16:48:45 13-02-2025
Хорошо, что быстро диагностировали и увезли на операцию. Долгих лет жизни пацану!
17:47:26 13-02-2025
Черти что делают. Просто некому дать профессиональную оценку таким операциям.
21:05:37 13-02-2025
Андрей (17:47:26 13-02-2025) Черти что делают. Просто некому дать профессиональную оценку... как и вашему странному выквакиванию
21:05:17 13-02-2025
родители НИ РАЗУ не показывали ребенка кардиологу за 3 года?! его каждые 6 мес проверять нужно, стимулятор. и каждые 3 мес с кардиопатологией бывать на узи, эхо и пр., что там кардиолог скажет. Родители просто какой-то кошмар устроили ребенку, Опека их проверяет? что там за странные-то?
13:35:37 14-02-2025
Гость (21:05:17 13-02-2025) родители НИ РАЗУ не показывали ребенка кардиологу за 3 года?... А родители медики, чтобы знать, как часто надо проверять малыша? Он не стоит на учете в поликлинике по месту жительства? У участкового врача никаких вопросов не возникало? Неверится, что за 3 года ребенок ни разу не болел и к нему не приходил участковый.