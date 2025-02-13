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В Новосибирске хирурги спасли трехлетнего мальчика с кардиостимулятором в кишечнике

Чтобы извлечь аппарат, который буквально всосался ребенку в живот, объединились хирурги двух медучреждений

13 февраля 2025, 16:30, ИА Амител

Новосибирские хирурги спасли трехлетнего ребенка с кардиостимулятором в кишечнике / Фото: НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина / Предоставлено "КП-Новосибирск"
Новосибирские хирурги спасли трехлетнего ребенка с кардиостимулятором в кишечнике / Фото: НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина / Предоставлено "КП-Новосибирск"

Новосибирские хирурги спасли трехлетнего малыша с редкой жизнеугрожающей аритмией. Они вытащили из кишечника ребенка кардиостимулятор, который буквально всосался ему в живот. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Врачи из клиники Мешалкина и Новосибирской областной больницы объединились, чтобы спасти мальчика с редкой патологией, которая встречается у одного из 25 тысяч новорожденных.

Из-за малого размера тела кардиостимулятор не смогли установить в грудную клетку младенца, поэтому аппарат разместили в верхней части живота, поверх брюшины и прямой мышцы. Электроды прикрепили к правому предсердию и верхушке правого желудочка.

Однако три года спустя мальчика привезли в барнаульскую больницу с высокой температурой и симптомами кишечной непроходимости. В месте имплантации кардиостимулятор прощупать не удалось. Уже на рентгене стало понятно, что аппарат проник в кишечник и оставался там, продолжая работать и задавать ритм сердцу.

Малыша оперативно доставили в Новосибирск на вертолете.

"Кардиохирурги Тимур Хапаев и Сергей Иванцов имплантировали однокамерный кардиостимулятор в грудь, а хирурги Владислав Цыганок и Юрий Койнов извлекли устройство, отсекли инфицированные электроды и закрыли дефект кишечной стенки. После курса антибактериальной терапии на десятый день ребенок был выписан в удовлетворительном состоянии", – пояснили в клинике Мешалкина.

Интересно, что такой случай встретился российским врачам впервые. Подобные аномалии единичны и в мире. Об этом хирурги написали статью для нидерландского научного журнала.

Новосибирская область

Комментарии 5

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Гость

16:48:45 13-02-2025

Хорошо, что быстро диагностировали и увезли на операцию. Долгих лет жизни пацану!

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Андрей

17:47:26 13-02-2025

Черти что делают. Просто некому дать профессиональную оценку таким операциям.

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Гость

21:05:37 13-02-2025

Андрей (17:47:26 13-02-2025) Черти что делают. Просто некому дать профессиональную оценку... как и вашему странному выквакиванию

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Гость

21:05:17 13-02-2025

родители НИ РАЗУ не показывали ребенка кардиологу за 3 года?! его каждые 6 мес проверять нужно, стимулятор. и каждые 3 мес с кардиопатологией бывать на узи, эхо и пр., что там кардиолог скажет. Родители просто какой-то кошмар устроили ребенку, Опека их проверяет? что там за странные-то?

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Гость

13:35:37 14-02-2025

Гость (21:05:17 13-02-2025) родители НИ РАЗУ не показывали ребенка кардиологу за 3 года?... А родители медики, чтобы знать, как часто надо проверять малыша? Он не стоит на учете в поликлинике по месту жительства? У участкового врача никаких вопросов не возникало? Неверится, что за 3 года ребенок ни разу не болел и к нему не приходил участковый.

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