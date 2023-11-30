В Новосибирске ищут сомелье собачьих кормов за 270 тысяч. Устроиться не так просто

Требования: записывать видеообзоры, составлять отчеты о корме – какой у него цвет, вкус, запах, форма

30 ноября 2023, 23:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Новосибирская журналистка попробовала устроиться на необычную работу – дегустатор корма. Как сообщает "КП-Новосибирск", сменить профессию у девушки не вышло, однако о профессии она узнала значительно больше.

Вакансия появилась в Новосибирске довольно недавно. Требования: записывать видеообзоры, составлять отчеты о корме – какой у него цвет, вкус, запах, форма. Зарплата – 270 тысяч рублей, причем на руки.

Сам завод находится в часе езды от центра города. Собеседование продлилось 20 минут – у кандидата спрашивали об отношении к животным, есть ли у него кошка или собака, какими качествами должен обладать сомелье, насколько, на его взгляд, это вредно для человека.

Следующим этапом оказались пробы. Нужно было попробовать четыре стакана сухариков для собак. Каждый сначала понюхать, а после – попробовать на вкус.

Однако директору фирмы не понравился результат работы журналиста. Угадать удалось лишь один вкус. Деньги такие работодатель за эту работу считает типичными – примерно столько платят в странах Запада. При этом всего за неделю на вакансию откликнулись почти 1500 человек. Но отсеивают кандидатов очень быстро.

"Мы ищем специалиста с опытом дегустирования. У него не должны быть притуплены вкусовые рецепторы. Проблем с обонянием тоже быть не должно. Мы знаем, какие именно наши корма нравятся собакам и какие пользуются популярностью у наших конкурентов. Вот и будем ориентироваться на них", – отметил директор фирмы. Однако в публикации подчеркивается, что все это может быть лишь PR-ходом. Отметим, что средняя зарплата в Новосибирске – 56,5 тысячи рублей. По этой причине сомнительно, что "собачьему" сомелье будут платить в пять раз больше средней зарплаты.