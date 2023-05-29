Пока мужчине инкриминируют только один эпизод, однако правоохранители предполагают, что фигурант причастен к серии подобных преступлений

29 мая 2023, 22:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Новосибирске ищут жертв педофила, зажимающего девочек в подъезде. Как сообщает "КП", сегодня, 29 мая, в Ленинский районный суд города из ИВС привезли мужчину, которого подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетних.

Пока мужчине инкриминируют только один эпизод, однако правоохранители предполагают, что фигурант причастен к серии подобных преступлений.

В частности, предварительное следствие установило, что утром 18 мая 2023 года в подъезде дома неизвестный мужчина совершил развратные действия в отношении девочки, которая там проживала.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 135 УК РФ ("Развратные действия, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста"). В кратчайшие сроки фигурант по делу был задержан сотрудниками полиции", – заявила старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Елена Коновалова.

В Горском жилмассиве уличная камера зафиксировала, как тот же персонаж попытался запустить руки под юбку старшекласснице. Девочка закричала и спугнула извращенца.

Меру пресечения избирали в закрытом режиме – чтобы сохранить в тайне личность пострадавшей. Следователь ходатайствовал об аресте подозреваемого, прошение поддержала и прокуратура. В результате мужчина останется под стражей до 23 июля.

Отметим, что сейчас СК ищет других пострадавших – обращаться в ведомство можно по телефонам 8 (383) 203-57-39, 301-28-77.