В Новосибирске ищут жертв педофила, зажимающего девочек в подъезде
Пока мужчине инкриминируют только один эпизод, однако правоохранители предполагают, что фигурант причастен к серии подобных преступлений
29 мая 2023, 22:55, ИА Амител
В Новосибирске ищут жертв педофила, зажимающего девочек в подъезде. Как сообщает "КП", сегодня, 29 мая, в Ленинский районный суд города из ИВС привезли мужчину, которого подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетних.
Пока мужчине инкриминируют только один эпизод, однако правоохранители предполагают, что фигурант причастен к серии подобных преступлений.
В частности, предварительное следствие установило, что утром 18 мая 2023 года в подъезде дома неизвестный мужчина совершил развратные действия в отношении девочки, которая там проживала.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 135 УК РФ ("Развратные действия, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста"). В кратчайшие сроки фигурант по делу был задержан сотрудниками полиции", – заявила старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Елена Коновалова.
В Горском жилмассиве уличная камера зафиксировала, как тот же персонаж попытался запустить руки под юбку старшекласснице. Девочка закричала и спугнула извращенца.
Меру пресечения избирали в закрытом режиме – чтобы сохранить в тайне личность пострадавшей. Следователь ходатайствовал об аресте подозреваемого, прошение поддержала и прокуратура. В результате мужчина останется под стражей до 23 июля.
Отметим, что сейчас СК ищет других пострадавших – обращаться в ведомство можно по телефонам 8 (383) 203-57-39, 301-28-77.
15:31:53 30-05-2023
Гад