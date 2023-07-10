В Новосибирске кот упал с 23 этажа на припаркованный Nissan и чудом выжил

Выяснилось, что он лишь немного помят и шокирован, но в целом здоров

10 июля 2023, 23:32, ИА Амител

Фото: "КП-Новосибирск"

В Новосибирске кот упал с 23 этажа на припаркованный автомобиль и чудом выжил. Как сообщает "КП-Новосибирск", инцидент произошел 8 июля на улице Вилюйской.

По словам жильцов, кот упал ранним утром. Кто-то из соседей заметил, что у припаркованного Nissan разбит люк. После этого начали смотреть камеры видеонаблюдение — что-то стремительно "влетело" в этот люк.

"Пока гадали, что это было, соседи хозяина машины (сам он не в городе), сходили осмотреть повреждения. И обнаружили внутри кота", — рассказали очевидцы.

Машину смогли открыть и кота достали из машины. По словам жильцов, после падения животное забилось под водительское сидение. Когда его нашли, он сидел в недоумении. Глядел на людей испуганным взглядом. Выяснилось, что он лишь немного помят и шокирован, но в целом здоров.