В Новосибирске лжепродюсеры похитили 16-летнего музыканта ради 250 тысяч рублей

Подозреваемых задержали

03 февраля 2024, 21:30, ИА Амител

Фото: СУ СКР по Новосибирской области

В Новосибирске четверо парней похитили 16-летнего музыканта и вымогали у него 250 тысяч рублей, зная, что у него есть богатый дедушка.

Как пишет "КП-Новосибирск", инцидент случился вечером 18 декабря на проспекте Димитрова. Злоумышленники прикинулись продюсерами и назначили парню встречу в кафе под предлогом обсудить музыкальный проект.

Во время беседы его силой вывели на улицу, усадили в автомобиль и, угрожая пистолетом, стали требовать деньги. После этого парня повезли до банкомата, где он снял для них все средства с карты – четверть миллиона рублей.

Потерпевшего отпустили и он вместе с родителям обратился в полицию. Правоохранители завели уголовное дело и вскоре задержали подозреваемых: ими оказались два студента и два 22-летних рецидивиста.

По данным издания, трех из них суд отправил в СИЗО, еще одного – под домашний арест. Им грозит до 12 лет лишения свободы. Деньги музыканту еще не вернули.