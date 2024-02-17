НОВОСТИПроисшествия

В Новосибирске мать в норковой шубе выбросила младенца на помойку

Девушку задержали и возбудили против нее уголовное дело

17 февраля 2024, 13:00, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Новосибирске 16 февраля мать выбросила новорожденного мальчика на помойку, сообщает "КП-Новосибирск".

Младенца спас проходивший мимо мужчина, услышавший из мусорных баков детский плач. На улице при этом было -30, а ребенок лежал в одном пакете.

Как рассказала уполномоченная по правам ребенка региона Надежда Болтенко, пока неясно, сколько времени мальчик провел на морозе, но он получил переохлаждение и сейчас находится в реанимации.

"Сначала у малыша была температура, но сейчас его состояние нормализуется. Как только ребенок пройдет лечение, будем искать ему приемных родителей", – сказала она.

Как отмечает издание, полицейские вычислили мать по камерам видеонаблюдения – они засекли, как девушка днем шла к мусорным бакам в белых кроссовках и норковой шубе.

Соседи девушки рассказали, что она родила прямо на съемной квартире, где живет уже примерно полгода.

"Девчонке примерно 20 лет, тихая, спокойная, не вызывала никаких вопросов. У нее был парень лет 25, вместе их видели пару раз и все, потом он исчез. В комнате у нее нашли простыни в крови, тесты на беременность – около семи штук, обезболивающее. Детская бутылочка со смесью тоже вроде была", – рассказали местные жители.

Следователи возбудили дело по статье о покушении на убийство малолетнего и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Новосибирская область Происшествия

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

14:17:05 17-02-2024

Гнида

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кирпич

15:02:48 17-02-2024

Это важно что она была в норковой шубе? Это как то влияет на ситуацию? К чему эта лишняя информация?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:31:17 17-02-2024

А чего она 7 тестов на беременность хранила? Не верила?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:22:13 17-02-2024

Кирпич (15:02:48 17-02-2024) Это важно что она была в норковой шубе? Это как то влияет на... Особая примета.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:10:07 17-02-2024

Кирпич (15:02:48 17-02-2024) Это важно что она была в норковой шубе? Это как то влияет на... ] Да.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

15:36:12 17-02-2024

это НЕ МАТЬ.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:58:25 17-02-2024

Дура! Покалечила две жизни. Родила бы в роддоме и отказалась, ребенок хоть был бы в безопасности и сама без уголовной статьи, а только, возможно, позже, с муками совести.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Татьяна Ивановна

20:15:43 17-02-2024

Разве это мать? Это мразь!

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров