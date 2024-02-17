В Новосибирске мать в норковой шубе выбросила младенца на помойку

Девушку задержали и возбудили против нее уголовное дело

17 февраля 2024, 13:00, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Новосибирске 16 февраля мать выбросила новорожденного мальчика на помойку, сообщает "КП-Новосибирск".

Младенца спас проходивший мимо мужчина, услышавший из мусорных баков детский плач. На улице при этом было -30, а ребенок лежал в одном пакете.

Как рассказала уполномоченная по правам ребенка региона Надежда Болтенко, пока неясно, сколько времени мальчик провел на морозе, но он получил переохлаждение и сейчас находится в реанимации.

"Сначала у малыша была температура, но сейчас его состояние нормализуется. Как только ребенок пройдет лечение, будем искать ему приемных родителей", – сказала она.

Как отмечает издание, полицейские вычислили мать по камерам видеонаблюдения – они засекли, как девушка днем шла к мусорным бакам в белых кроссовках и норковой шубе.

Соседи девушки рассказали, что она родила прямо на съемной квартире, где живет уже примерно полгода.

"Девчонке примерно 20 лет, тихая, спокойная, не вызывала никаких вопросов. У нее был парень лет 25, вместе их видели пару раз и все, потом он исчез. В комнате у нее нашли простыни в крови, тесты на беременность – около семи штук, обезболивающее. Детская бутылочка со смесью тоже вроде была", – рассказали местные жители.

Следователи возбудили дело по статье о покушении на убийство малолетнего и выясняют все обстоятельства произошедшего.