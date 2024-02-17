В Новосибирске мать в норковой шубе выбросила младенца на помойку
Девушку задержали и возбудили против нее уголовное дело
17 февраля 2024, 13:00, ИА Амител
В Новосибирске 16 февраля мать выбросила новорожденного мальчика на помойку, сообщает "КП-Новосибирск".
Младенца спас проходивший мимо мужчина, услышавший из мусорных баков детский плач. На улице при этом было -30, а ребенок лежал в одном пакете.
Как рассказала уполномоченная по правам ребенка региона Надежда Болтенко, пока неясно, сколько времени мальчик провел на морозе, но он получил переохлаждение и сейчас находится в реанимации.
"Сначала у малыша была температура, но сейчас его состояние нормализуется. Как только ребенок пройдет лечение, будем искать ему приемных родителей", – сказала она.
Как отмечает издание, полицейские вычислили мать по камерам видеонаблюдения – они засекли, как девушка днем шла к мусорным бакам в белых кроссовках и норковой шубе.
Соседи девушки рассказали, что она родила прямо на съемной квартире, где живет уже примерно полгода.
"Девчонке примерно 20 лет, тихая, спокойная, не вызывала никаких вопросов. У нее был парень лет 25, вместе их видели пару раз и все, потом он исчез. В комнате у нее нашли простыни в крови, тесты на беременность – около семи штук, обезболивающее. Детская бутылочка со смесью тоже вроде была", – рассказали местные жители.
Следователи возбудили дело по статье о покушении на убийство малолетнего и выясняют все обстоятельства произошедшего.
14:17:05 17-02-2024
Гнида
15:02:48 17-02-2024
Это важно что она была в норковой шубе? Это как то влияет на ситуацию? К чему эта лишняя информация?
18:31:17 17-02-2024
А чего она 7 тестов на беременность хранила? Не верила?
22:22:13 17-02-2024
Кирпич (15:02:48 17-02-2024) Это важно что она была в норковой шубе? Это как то влияет на... Особая примета.
23:10:07 17-02-2024
Кирпич (15:02:48 17-02-2024) Это важно что она была в норковой шубе? Это как то влияет на... ] Да.
15:36:12 17-02-2024
это НЕ МАТЬ.
18:58:25 17-02-2024
Дура! Покалечила две жизни. Родила бы в роддоме и отказалась, ребенок хоть был бы в безопасности и сама без уголовной статьи, а только, возможно, позже, с муками совести.
20:15:43 17-02-2024
Разве это мать? Это мразь!