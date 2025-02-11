В Новосибирске мощный взрыв обрушил часть кровли и стену завода
Известно, что в происшествии пострадал один человек
11 февраля 2025, 12:15, ИА Амител
На заводе по производству газированных напитков в Дзержинском районе Новосибирска взорвалась емкость для брожения. В происшествии пострадал один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
При взрыве обрушилась часть кровли на площади около 100 квадратных метров и часть стены на площади около 50 квадратных метров.
В ходе инцидента травмы получил 30-летний мужчина. Известно, что он работает в организации, арендующей здание. По данным региональной прокуратуры, пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии.
"У него травма головы, ушиб грудной клетки, сотрясение головного мозга. Точная причина произошедшего устанавливается", – заявил собеседник ТАСС.
Сейчас администрация решает вопрос о привлечении тяжелой техники, чтобы разобрать обрушившиеся конструкции.
12:26:40 11-02-2025
Не хило газернули там напитки. Бражка бамбанула?
12:27:25 11-02-2025
А разве можно писать ВЗРЫВ? Всегда же писали что небольшой хлопок...
12:48:32 11-02-2025
Гость (12:27:25 11-02-2025) А разве можно писать ВЗРЫВ? Всегда же писали что небольшой х... Всегда пишут взрыв если есть разрушения. Если хлопок газа, например, то максимум вылетели стекла., а разрушений стен и перекрытий нет.
21:00:21 12-02-2025
Гость (12:48:32 11-02-2025) Всегда пишут взрыв если есть разрушения. Если хлопок газа, н... Контрафакт лили и по всему СФО продавали ! Видимо спиртяга и хлопнула 😁
12:52:22 11-02-2025
Гость (12:27:25 11-02-2025) А разве можно писать ВЗРЫВ? Всегда же писали что небольшой х... Хлопок-это растение, используемое при производстве бездымного пороха, пироксилина. А взрыв- это момент прикуривания косяка. А вот когда пиво бахнуло- это "бада-бада-бум!"
12:54:02 11-02-2025
взорвалась емкость для брожения --- походу вопросы к емкости, там поди какие-ниубудь газоанализаторы должны стоять
16:16:22 11-02-2025
Гость (12:54:02 11-02-2025) взорвалась емкость для брожения --- походу вопросы к емкости... Ученый Гость, газоанализатор, можешь прикрепить себе, а на емкости должен был сработать аварийный клапан при повышение давления.
13:42:18 11-02-2025
Пепси-кола?
14:16:09 11-02-2025
брагу мутили втихушку...там и самогонный аппарат-самый большой в Азии где нить припрятан..
20:57:06 12-02-2025
Разнесло контрактное производство ! Лили спиртягу в напитки ! Она же бабахнула 😁