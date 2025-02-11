В Новосибирске мощный взрыв обрушил часть кровли и стену завода

Известно, что в происшествии пострадал один человек

11 февраля 2025, 12:15, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com

На заводе по производству газированных напитков в Дзержинском районе Новосибирска взорвалась емкость для брожения. В происшествии пострадал один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

При взрыве обрушилась часть кровли на площади около 100 квадратных метров и часть стены на площади около 50 квадратных метров.

В ходе инцидента травмы получил 30-летний мужчина. Известно, что он работает в организации, арендующей здание. По данным региональной прокуратуры, пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии.

"У него травма головы, ушиб грудной клетки, сотрясение головного мозга. Точная причина произошедшего устанавливается", – заявил собеседник ТАСС.

Сейчас администрация решает вопрос о привлечении тяжелой техники, чтобы разобрать обрушившиеся конструкции.