В Новосибирске мужчина устроил стрельбу из автомата
Никто не пострадал
12 сентября 2023, 10:20, ИА Амител
Кадр: Mash Siberia
Неизвестный мужчина устроил стрельбу в центре Новосибирска, пишет Mash Siberia.
Инцидент случился в темное время суток на улице Депутатской. Там парень и девушка с ребенком на руках ругались на парковке, молодой человек разбрасывал вещи и пытался отобрать малыша, но в один момент успокоился.
Когда пара начала выезжать со двора, дебошир вдруг обратил внимание на жителя дома, который ему чем-то не понравился. В итоге неадекватный мужчина обругал жильца и пообещал с ним расправиться, а затем достал из багажника автомат и несколько раз выстрелил в его машину.
По данным канала, никто не пострадал.
10:25:30 12-09-2023
О, вернулся, а она не дождалась?
10:30:53 12-09-2023
Эхо войны ?