В Новосибирске мужчина устроил стрельбу из автомата

Никто не пострадал

12 сентября 2023, 10:20, ИА Амител

Кадр: Mash Siberia

Неизвестный мужчина устроил стрельбу в центре Новосибирска, пишет Mash Siberia.

Инцидент случился в темное время суток на улице Депутатской. Там парень и девушка с ребенком на руках ругались на парковке, молодой человек разбрасывал вещи и пытался отобрать малыша, но в один момент успокоился.

Когда пара начала выезжать со двора, дебошир вдруг обратил внимание на жителя дома, который ему чем-то не понравился. В итоге неадекватный мужчина обругал жильца и пообещал с ним расправиться, а затем достал из багажника автомат и несколько раз выстрелил в его машину.

По данным канала, никто не пострадал.