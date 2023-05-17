В Новосибирске не будут запускать торт по реке вместо салюта, а просто съедят

Презентация торта состоится 24 июня, новосибирцы смогут попробовать угощение

17 мая 2023, 14:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com / Will Echols

Власти Новосибирска предложили местным кондитерам принять участие в акции – всем вместе приготовить огромный торт ко Дню города, сообщает Telegram-канал "Сибирьмедиа".

"Мэрия собирает кондитеров для приготовления 130-килограммового торта к 130-летию Новосибирска. Взамен на нём разрешат разместить свою рекламу", – уточняется в сообщении.

Участникам предлагается приготовить свою часть торта "размером формата А4 и весом от 1,5 кг", начинка может быть любой. Презентация торта состоится 24 июня, новосибирцы смогут попробовать угощение.

Ранее вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова заявила, что если в программе празднования не будет фейерверков и салюта, то по Оби запустят огромный торт, об этом писали "Новосибирские новости". Видимо, в этом году торт по реке не поплывёт.