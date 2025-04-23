В Новосибирске не накажут врача, которого винят в смерти двухлетней девочки

Хирург поставила неверный диагноз

23 апреля 2025, 19:58, ИА Амител

Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru

В деле о смерти двухлетней девочки в новосибирской больнице появился новый поворот, пишет "КП-Новосибирск".

Ребенку резко стало плохо в январе 2020 года, после того как она попила йогурт. Мама двухлетней девочки сразу же вызвала скорую, их с дочкой увезли в больницу.

"Еще до приезда в клинику фельдшер скорой медицинской помощи поставил [девочке] верный предварительный диагноз: острая кишечная непроходимость (под вопросом). В больнице врач ультразвуковой диагностики предположила тот же диагноз, что и фельдшер. Помимо этого, на рентгеновском снимке также имелась картина острой кишечной непроходимости", – объяснил юрист, представляющий семью в суде.

Однако хирург поставил другой диагноз: из-за повышенного сахара в крови ребенка врач решил, что у нее диабет. В итоге ее отправили в другую клинику. Там хирург тоже не диагностировал кишечную непроходимость, и через пять часов девочка умерла.

Хирургу из первой больницы предъявили обвинение в халатности, ему дали три года условно. Но родители девочки обжаловали это решение.

"Изначально при вынесении приговора смягчающим обстоятельством было то, что хирург ухаживал за больной матерью. Но выяснилось, что к моменту вынесения приговора она уже умерла. Решение суда станет известно уже на следующей неделе", – рассказал юрист.

А хирурга из второй клиники не накажут никак. Сейчас назначена пятая экспертиза по делу, но мама девочки не понимает, для чего это нужно, потому что в предыдущих экспертизах установлено, из-за чего умерла маленькая пациентка и как ее смерть связана с действиями врачей.