В Новосибирске неизвестный ограбил банк, взяв сотрудницу в заложницы

По предварительной информации, злоумышленник похитил 4 млн рублей, 20 тысяч долларов и 5 тысяч евро

18 марта 2023, 22:30, ИА Амител

Видео: "Экстренный вызов" ОТС / взято с сайта "КП-Новосибирск" / nsk.kp.ru

В Новосибирске неизвестный ограбил банк "Левобережный". Как сообщает "КП-Новосибирск", инцидент случился 17 марта.

Всё произошедшее попало на видео. На кадрах видно, что в офис заходит мужчина в медицинской маске и с пистолетом в руках. Затем он хватает сотрудницу и ведёт, вероятно, к сейфу, где заставляет её сложить деньги в пакет.

По предварительной информации, злоумышленник похитил 4 млн рублей, 20 тысяч долларов и 5 тысяч евро. В кредитной организации при этом уточнили, что точная сумма ущерба ещё устанавливается.

Опознать злоумышленника пока не удалось. Неизвестно и то, были ли у него подельники и как ему удалось скрыться. Над этим сейчас работает полиция.