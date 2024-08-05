В Новосибирске отец, заступаясь за сына, избил другого ребенка
За пострадавшего вступились другие люди, которые нанесли травмы уже обидчику мальчика
05 августа 2024, 22:15, ИА Амител
Новосибирец, избитый мужчинами, незадолго до этого сам применил силу к ребенку. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".
Конфликт произошел во дворе на улице Забалуева. На детской площадке поссорились дети: один подрезал другого на самокате, случился конфликт, который дошел до рукоприкладства. Один из мальчиков позвал папу, который подбежал, схватил оппонента своего ребенка за шею и скинул с велосипеда на землю.
Произошедшее записала камера. Взрослый стал орать на лежащего ребенка, тогда как мальчик заплакал и стал извиняться.
"Извините, пожалуйста, я больше так не буду! Не бейте, пожалуйста, не бейте!" – говорил он.
Мать избитого рассказала, что узнала о происходящем от соседки. Она побежала во двор – сын ревел без остановки. Она попросила позвать отца мальчика и параллельно вызвала полицию. По словам женщины, мимо шли трое незнакомых мужчин с женщиной, которые спросили у ребенка, что случилось.
"Сын сказал: "Этот дядя меня избил" и показал на этого мужика. Они отозвали его поговорить, но на контакт мужчина не шел ни со мной, ни с ними. Считал себя правым. Видимо, решили преподать ему урок, и случилась драка. Я пыталась их разнять, но бесполезно", – рассказала мать.
В результате мужчину избили. Женщина написала заявление на него и поехала с сыном снимать побои. Перед мальчиком никто не извинился. Сейчас его водят к неврологам и психологам. Избитый мужчина тоже написал заявление, но мать мальчика не знает, кто избил его – они просто решили вступиться.
22:41:10 05-08-2024
За дело огреб.
07:15:04 06-08-2024
Musik (22:41:10 05-08-2024) За дело огреб.... Кто? Ребенок? Я считаю, что взрослые не должны лезть в детски конфликты.
07:56:30 06-08-2024
Гость (07:15:04 06-08-2024) Кто? Ребенок? Я считаю, что взрослые не должны лезть в детск... Детей бить нельзя.
10:46:07 06-08-2024
Musik (07:56:30 06-08-2024) Детей бить нельзя. ... людей бить нельзя
08:04:13 06-08-2024
Musik (22:41:10 05-08-2024) За дело огреб....
Скорей бы школа!
22:47:03 05-08-2024
Избитому мужчине тоже необходимо снять побои для продолжения разбирательств.А другие прохожие,просто прохожие.
07:55:21 06-08-2024
Гость (22:47:03 05-08-2024) Избитому мужчине тоже необходимо снять побои для продолжения... А зачем этому "не бабе" снимать побои? Его просто поставили на место мальчика.
08:25:09 06-08-2024
Гость (07:55:21 06-08-2024) А зачем этому "не бабе" снимать побои? Его просто поставили ...
Поставили.Но перед этим избили.
00:24:11 06-08-2024
А он только новосибирец, но не сибиряк?
08:33:00 06-08-2024
Чужих детей бить нельзя. Точка. Чтобы за этим не последовало - это уже преступление. Если сможешь поднять руку на своего - подними, распишись в своей беспомощности как взрослого человека. Чтобы между детьми не произошло - нельзя влезать не в свое дело.
08:43:50 06-08-2024
Чужого ребенка нельзя бить и даже трогать руками, от сильного хвата тоже будут боль и синяки. Прохожие за избиение чужого ребенка воспитали/наказали мужчину. Это тоже плохо и наказуемо законом, но их можно понять, не его же ребенка они били
09:00:18 06-08-2024
Сибиряк - это не человек, проживающий на территории Сибири, а тот у кого в Сибири проживали предки с 19 века и ранее. Условно Сибиряк - предки проживают с начала 20-го века. Переселенцы в ВО и позднее - они вряд ли воспринимают себя Сибириками. Приехавшие позже не могут быть Сибиряками - т.к. их сурово не отсортировывал климат и т.д. Сибиряков - мало...