В Новосибирске отец, заступаясь за сына, избил другого ребенка

За пострадавшего вступились другие люди, которые нанесли травмы уже обидчику мальчика

05 августа 2024, 22:15, ИА Амител

Мужчина схватил мальчика и швырнул на землю / Фото: скриншот из видео

Новосибирец, избитый мужчинами, незадолго до этого сам применил силу к ребенку. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Конфликт произошел во дворе на улице Забалуева. На детской площадке поссорились дети: один подрезал другого на самокате, случился конфликт, который дошел до рукоприкладства. Один из мальчиков позвал папу, который подбежал, схватил оппонента своего ребенка за шею и скинул с велосипеда на землю.

Произошедшее записала камера. Взрослый стал орать на лежащего ребенка, тогда как мальчик заплакал и стал извиняться.

"Извините, пожалуйста, я больше так не буду! Не бейте, пожалуйста, не бейте!" – говорил он.

Мать избитого рассказала, что узнала о происходящем от соседки. Она побежала во двор – сын ревел без остановки. Она попросила позвать отца мальчика и параллельно вызвала полицию. По словам женщины, мимо шли трое незнакомых мужчин с женщиной, которые спросили у ребенка, что случилось.

"Сын сказал: "Этот дядя меня избил" и показал на этого мужика. Они отозвали его поговорить, но на контакт мужчина не шел ни со мной, ни с ними. Считал себя правым. Видимо, решили преподать ему урок, и случилась драка. Я пыталась их разнять, но бесполезно", – рассказала мать.

В результате мужчину избили. Женщина написала заявление на него и поехала с сыном снимать побои. Перед мальчиком никто не извинился. Сейчас его водят к неврологам и психологам. Избитый мужчина тоже написал заявление, но мать мальчика не знает, кто избил его – они просто решили вступиться.