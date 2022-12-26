В Новосибирске открыли самый длинный в мире каток

Генеральным партнером строительства выступил Сбербанк

26 декабря 2022, 17:30, ИА Амител

Фото: Сибирский Сбербанк

Торжественное открытие новогоднего катка прошло в Новосибирске на Михайловской набережной. На открытии выступили мэр города и руководство Сибирского Сбербанка. Для нескольких сотен жителей и гостей, пришедших на мероприятие, организовали и подготовили ледовую и музыкальную программу с выступлением фигуристов и участников Всероссийского слета Дедов Морозов.

Каток длиной 1,3 километра получил звание самого длинного не только в России, но и в мире. Для его заливки потребовалось почти 1,5 тыс. кубометров снега и 2,8 тыс. кубов холодной воды.

Фото: Сибирский Сбербанк

«Поддержка региона — одна из приоритетных задач Сибирского Сбера. Мы стараемся делать жизнь сибиряков современнее и удобнее. Комфорт создается из мелочей, это и про внедренные в нашу повседневную жизнь, например, технологии в области искусственного интеллекта, к которым мы уже так привыкли, и вот такие шаги, как создание общественного пространства для хорошего настроения. Надеемся, что самый длинный каток России подарит всем своим посетителям позитивные эмоции и тепло, которое будет согревать суровой сибирской зимой», — отметил председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев.

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