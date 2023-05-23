В Новосибирске пенсионер переделал электросамокат в мотоцикл для инвалидов

Приделал сиденье от мотоцикла "Урал", укоротил ручку, поставил корзину для вещей, установил фары и сигнал

23 мая 2023, 17:56, ИА Амител

Фото: nsk.kp.ru / Алина Нечаева

В Новосибирске бывший пожарный переделал несколько электросамокатов с учётом своей инвалидности и ездит на них по городу летом и зимой, пишет "КП-Новосибирск".

63-летний Виктор Худяков более 20 лет посвятил службе в МЧС и пожарной охране. В 2000 году на одном из выездов получил травму – во время пожара произошло обрушение, он пролетел несколько метров, упал, а сверху его засыпало обломками.

"Тот случай мог спровоцировать проблемы со здоровьем. В 2002 году меня прооперировали – удалили грыжу в спине. Потом ушёл на пенсию. В 2015 году снова начались боли в спине", – рассказал мужчина.

Всё это время у сибиряка разрушался позвоночник. Сейчас ходить получается, но с большим трудом.

В 2018 году купил электросамокат для взрослых. Сразу начал переоборудовать – приделал сиденье от мотоцикла "Урал", укоротил ручку, поставил корзину для вещей. С тех пор начал сам ездить в магазины и на прогулки.

"Установил фары, звонок – он почти как мотоцикл. Сейчас у меня три самоката. Один зимний, два летних. Храню их все дома", – отметил мужчина.

Полной зарядки хватает на 45 километров пути. Можно, например, съездить от дома до Бердска.