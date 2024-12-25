В Новосибирске пенсионерка избила школьницу из-за громкой музыки

Женщина вошла в квартиру 16-летней девочки и "уронила" ее на пол

25 декабря 2024, 20:05, ИА Амител

Комбоусилитель / Фото: pxhere.com

В Новосибирске 63-летнюю женщину обвинили в избиении 16-летней школьницы. Причиной стала громкая музыка, включенная девушкой. Конфликт случился утром 24 декабря. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

"Девушка включила дома музыку в девять часов утра, а пенсионерка работает няней у десятимесячного ребенка. Музыка, видимо, мешала спать", – рассказали знакомые семьи.

Женщина потребовала выключить музыку, но школьница отказалась и начала закрывать дверь. В ответ женщина дернула дверь на себя, зашла в квартиру, схватила девушку за волосы, "уронила" ее на пол и ушла. Подросток рассказала все родителям.

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как женщина входит в квартиру, однако последующие события, происходящие внутри, различить невозможно.

Обе стороны подали заявления в полицию. В региональном управлении МВД начали проверку.

Журналисты обратились к адвокату, чтобы узнать, нарушила ли школьница закон, слушая громкую музыку.

"Согласно закону о тишине Новосибирской области, шуметь запрещается ночью в будние дни с 22:00 до 07:00 утра, а днем нельзя шуметь с 13.00 до 14.00", – рассказал адвокат Михаил Спиридонов.

Он уточнил, что ответственность пенсионерки зависит от результатов судмедэкспертизы. Женщину могут привлечь по административной статье "Побои" либо возбудить в отношении нее уголовное дело по статье "Причинение легкого вреда здоровью".