В Новосибирске пенсионерка избила школьницу из-за громкой музыки
Женщина вошла в квартиру 16-летней девочки и "уронила" ее на пол
25 декабря 2024, 20:05, ИА Амител
В Новосибирске 63-летнюю женщину обвинили в избиении 16-летней школьницы. Причиной стала громкая музыка, включенная девушкой. Конфликт случился утром 24 декабря. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".
"Девушка включила дома музыку в девять часов утра, а пенсионерка работает няней у десятимесячного ребенка. Музыка, видимо, мешала спать", – рассказали знакомые семьи.
Женщина потребовала выключить музыку, но школьница отказалась и начала закрывать дверь. В ответ женщина дернула дверь на себя, зашла в квартиру, схватила девушку за волосы, "уронила" ее на пол и ушла. Подросток рассказала все родителям.
Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как женщина входит в квартиру, однако последующие события, происходящие внутри, различить невозможно.
Обе стороны подали заявления в полицию. В региональном управлении МВД начали проверку.
Журналисты обратились к адвокату, чтобы узнать, нарушила ли школьница закон, слушая громкую музыку.
"Согласно закону о тишине Новосибирской области, шуметь запрещается ночью в будние дни с 22:00 до 07:00 утра, а днем нельзя шуметь с 13.00 до 14.00", – рассказал адвокат Михаил Спиридонов.
Он уточнил, что ответственность пенсионерки зависит от результатов судмедэкспертизы. Женщину могут привлечь по административной статье "Побои" либо возбудить в отношении нее уголовное дело по статье "Причинение легкого вреда здоровью".
20:40:55 25-12-2024
Жалко бабку
08:52:07 26-12-2024
Гость (20:40:55 25-12-2024) Жалко бабку...
Бабка явный неадекват. А если бы у неё этот ребёнок орал несколько часов от колик, она бы его тоже на пол бросала?
21:05:41 25-12-2024
Школьница спать малышу не давала и в 16 лет могла бы уразуметь, что хотя бы снизить громкость музыки было необходимо...
08:57:18 26-12-2024
Гость (21:05:41 25-12-2024) Школьница спать малышу не давала и в 16 лет могла бы уразуме... Где написано, что малышу мешала спать? Может женщина пришла с ночной смены и хотела спать?
21:22:55 25-12-2024
За самовольное проникновение в жилище Любе Соболь вроде в своё время уголовку впаяли.
Рукоприкладство не одобряю, но любители врубить своё тупое музло на всю катушку неважно в какое время - бесят.
Люди всё никак понять не могут, что живут по сути в общежитии, и надо считаться с мнением соседей.
03:31:47 26-12-2024
в 10 мес дите спит еще как убитое, это с полутора лет уже или позже начинается более чуткий сон. Хотя хз что там за барак, раз слышимость такая или наоборот илитка и у девицы хайэнд в 12- ДБ жварит там. Я в общем в любом случае на стороне бабуськи-няни, давно пора этих тинов чтоб общество воспитывало, если родители не удосужились
03:32:56 26-12-2024
девка врет, вот и весть сказ, неочем переживать
08:49:45 26-12-2024
Гость (03:32:56 26-12-2024) девка врет, вот и весть сказ, неочем переживать...
Бабка, залогинься уже
07:56:50 26-12-2024
Да неважно со скольки до скольки нельзя, человеком надо быть все время.
08:36:07 26-12-2024
"Меломаны" реально задолбали. Купите избу на отшибе и слушайте там свое гавканье до крови из ушей.
09:48:39 26-12-2024
Да, не мало важный фактор - звукоизоляция в общежитии, но и днём шум ограничен разумными децибелами..
09:59:37 26-12-2024
Хорошо, что изобрели наушники))))
13:54:54 26-12-2024
Вообще шум не должен выходить зп пределы квартиры. Хотите орать - орите в поле. ♠️♠️♠️
08:38:52 27-12-2024
За то, что слушают малолетние дегенераты на своих дермоколонках не то, чтобы уронить, её в моле и перьях вывалять надо было. Хорошую музыку на нормальном аппарате не никто не слушает так громко, чтобы мешать соседям.
08:45:11 27-12-2024
Гость (08:38:52 27-12-2024) За то, что слушают малолетние дегенераты на своих дермоколон... а какая музыка по-вашему хорошая? это ж дело вкуса
08:51:05 27-12-2024
Гость (08:45:11 27-12-2024) а какая музыка по-вашему хорошая? это ж дело вкуса... Это дело воспитания во-первых. Судя по большой громкости- воспитания ноль. Хорошая музыка- это не та, которая своей мощью сотрясает ливер, а которая заставляет душу и ум не застаиваться.
08:58:10 27-12-2024
Гость (08:51:05 27-12-2024) Это дело воспитания во-первых. Судя по большой громкости- во... Примеров так и не приведете? При прослушивании на всю громкость даже лунная соната соседям гадостью покажется.