В Новосибирске подростки избили парня, пристававшего к школьницам
По словам очевидца, 18-летний парень домогался до 13-15-летних девочек, а также за деньги отправил своих друзей избить одну из них
07 августа 2023, 18:56, ИА Амител
В Новосибирске подростки избили на камеру парня, который приставал к школьницам. Как сообщает "КП-Новосибирск", местом самосуда оказалась спортплощадка возле школы № 172 на улице Тимирязева.
Как рассказал очевидец, 18-летний парень домогался до 13-15-летних девочек, а также за деньги отправил своих друзей избить одну из них.
"Заплатил им 5 тысяч, а они ее били по солнечному сплетению, по ушам и вискам, отбирали ингалятор – у нее астма. Грозился еще как-то, что всех убьет. Это как раз в тот день было, перед тем как его избили", – рассказал собеседник издания.
Вступился за одну из девочек ее парень. По словам ее подруги, приставания начались еще в школе, а самой девушке-подростку он угрожал расправой.
Отметим, что оправданием насилия это все равно быть не может. На старшеклассников, которые избили молодого человека, уже возбудили уголовное дело за хулиганство. Кроме того, решается вопрос о возбуждении еще одного дела – о причинении вреда здоровью.
19:23:09 07-08-2023
В РФ за девочек нельзя заступаться.
20:51:27 07-08-2023
Как обычно представлена только одна сторона.
09:18:35 08-08-2023
Гость (20:51:27 07-08-2023) Как обычно представлена только одна сторона.... А какой информации вам не хватило? Здоровый лось заплатил за избиение подростков. девочек. Даже если они ему в кармана нассали, это не повод бить
09:13:54 08-08-2023
Вот после таких ситуаций наши люди просто снимают на видео происходящее, а не кидаются помогать((( Еще потом не дай бог посадят, что заступился за девочку или спас тонующего человека, который хотел утопиться и совершенно не хотел чтобы его спасали. Такая бредятина!! Даже противно от такого правосудия. Это пацаны же. Наваляли друг другу, выяснили на кулаках кто прав кто виноват и разошлись. Директор школы поругал их, родители поругали и достаточно. Но это конечно при условии, что сломан только нос, серьезнее травм нет. Чему учат эти судебные разборки то? Откуда потом настоящим то мужикам взяться? Конечно мамкам лучше потом научить сына не лезть, чем разгребать какие то судебные тяжбы с родителями балвана. Вот мы и растим поколение (((((