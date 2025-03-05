В Новосибирске повар набросился с ножом на бывшую жену

40-летний Алик не смог смириться с тем, что жена ушла, и решил "наказать" ее

05 марта 2025, 20:59, ИА Амител

Фото: пресс-служба управления судебного департамента Новосибирской области / "КП-Новосибирск"

В Новосибирске начался суд над уроженцем Узбекистана, который на глазах у прохожих жестоко напал на свою жену после того, как она решила уйти от него. Девушка, пережившая два выкидыша и постоянные побои, пыталась начать новую жизнь, но бывший муж не смог с этим смириться, пишет "КП-Новосибирск".

Михра, 22-летняя уборщица, познакомилась с 40-летним Аликом, работавшим то поваром, то грузчиком. В сентябре 2023 года они поженились, но брак оказался кошмаром.

"Михра рассказывала на суде, что Алик ревновал ее и много пил. Затем девушка узнала, что он уже официально женат на родине, в ответ на претензии муж избил ее. В январе после очередных побоев у Михры случился выкидыш", – рассказала переводчик потерпевшей.

Весной девушка снова забеременела, но стресс и побои привели ко второму выкидышу, который случился в августе 2024 года.

Михра решила уйти от мужа, но он начал угрожать ей. Мужчина звонил и присылал голосовые сообщения подобного характера: "Перед всеми клянусь, отвечаю, в течение трех-четырех дней, мамой клянусь, убью тебя". Девушка скрывалась, ходила на работу в сопровождении подруг.

Ранним утром у столовой, где работала девушка, на нее напал мужчина в черной одежде, в капюшоне и маске. Михра узнала его. Мужчина набросился на нее с ножом. Он кричал: "Я тебя наказал". Нападавший нанес ей множественные ранения, повредив легкое, почку, печень и нервы.

Бывший муж тут же позвонил маме Михры.

"Твоя дочь лежит полуживая возле столовой. Ты следующая", – сказал ей зять.

Также после нападения Алик звонил знакомым, хвастаясь: "Я ее убил", "Если она не сдохла, то я приду и добью ее". Через двое суток его задержали. Михру спасли врачи, но она все еще восстанавливается: правая рука почти не работает, есть проблемы с дыханием.

На суде Алик полностью признал вину. Михра пришла на заседание с новым женихом. По приговору для бывшего мужа она заявила, что оставляет наказание ревнивца на усмотрение суда.

"Спасти потерпевшую удалось благодаря своевременному оказанию медицинской помощи", – отметила помощник прокурора Железнодорожного района Каролина Гааг.

Дело рассматривается в суде.