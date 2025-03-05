В Новосибирске повар набросился с ножом на бывшую жену
40-летний Алик не смог смириться с тем, что жена ушла, и решил "наказать" ее
05 марта 2025, 20:59, ИА Амител
В Новосибирске начался суд над уроженцем Узбекистана, который на глазах у прохожих жестоко напал на свою жену после того, как она решила уйти от него. Девушка, пережившая два выкидыша и постоянные побои, пыталась начать новую жизнь, но бывший муж не смог с этим смириться, пишет "КП-Новосибирск".
Михра, 22-летняя уборщица, познакомилась с 40-летним Аликом, работавшим то поваром, то грузчиком. В сентябре 2023 года они поженились, но брак оказался кошмаром.
"Михра рассказывала на суде, что Алик ревновал ее и много пил. Затем девушка узнала, что он уже официально женат на родине, в ответ на претензии муж избил ее. В январе после очередных побоев у Михры случился выкидыш", – рассказала переводчик потерпевшей.
Весной девушка снова забеременела, но стресс и побои привели ко второму выкидышу, который случился в августе 2024 года.
Михра решила уйти от мужа, но он начал угрожать ей. Мужчина звонил и присылал голосовые сообщения подобного характера: "Перед всеми клянусь, отвечаю, в течение трех-четырех дней, мамой клянусь, убью тебя". Девушка скрывалась, ходила на работу в сопровождении подруг.
Ранним утром у столовой, где работала девушка, на нее напал мужчина в черной одежде, в капюшоне и маске. Михра узнала его. Мужчина набросился на нее с ножом. Он кричал: "Я тебя наказал". Нападавший нанес ей множественные ранения, повредив легкое, почку, печень и нервы.
Бывший муж тут же позвонил маме Михры.
"Твоя дочь лежит полуживая возле столовой. Ты следующая", – сказал ей зять.
Также после нападения Алик звонил знакомым, хвастаясь: "Я ее убил", "Если она не сдохла, то я приду и добью ее". Через двое суток его задержали. Михру спасли врачи, но она все еще восстанавливается: правая рука почти не работает, есть проблемы с дыханием.
На суде Алик полностью признал вину. Михра пришла на заседание с новым женихом. По приговору для бывшего мужа она заявила, что оставляет наказание ревнивца на усмотрение суда.
"Спасти потерпевшую удалось благодаря своевременному оказанию медицинской помощи", – отметила помощник прокурора Железнодорожного района Каролина Гааг.
Дело рассматривается в суде.
21:55:05 05-03-2025
А чего повар то? - узбек!
Он же больше узбек чем повар?
Настоящий узбек.
21:57:00 05-03-2025
Зачем они здесь с этими проблемами... Чешите в свои страны и там устраивайте свои свадьбы и разборки...
06:16:19 06-03-2025
В кишлак басмача и его Магрипу Харипуллаевну депортировать вместе с местной диаспоррой. Пусть там курбайши их проблемы разводит.
09:02:31 06-03-2025
Они граждане РФ.