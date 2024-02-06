В Новосибирске пройдут крупный форум и выставка для строителей

Мероприятие объединит более 350 компаний и свыше 20 тысяч профессионалов

06 февраля 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8K6KAR

"Сибирская строительная неделя" / Фото: архив ООО "Центр Экспо"

С 13 по 16 февраля 2024 года в МВК "Новосибирск Экспоцентр" пройдет форум "Стратегии ускорения темпов строительства" в рамках международной выставки "Сибирская строительная неделя". Одной из ключевых тем станет цифровизация строительной отрасли. Тему обсудят на пленарном заседании при участии замминистра строительства и ЖКХ РФ Константина Михайлика, представителей Главгосэкспертизы России, НОСТРОЙ, НОПРИЗ, РосКапСтрой и других организаций.



Эксперты обсудят опыт внедрения информационной системы управления проектами госзаказчика – ИСУП. А также создание цифровой вертикали строительной отрасли, переход к цифровой исполнительной документации, меры поддержки разработчиков ПО и др. Передовым опытом поделятся представители Иркутской, Саратовской областей и Республики Башкортостан. Запланирован круглый стол "Цифровая трансформация процессов строительства, строительного контроля и надзора".

На отраслевой стратегической сессии АО "Дом.РФ" "Переход на ТИМ для застройщиков" обсудят вопросы подготовки застройщиков к поэтапному переходу на применение ТИМ.

Обсудят комплексное развитие территорий, перспективы жилищного и промышленного строительства в Сибири, внедрение инноваций, технологический суверенитет, проблемы ценообразования, кадровый потенциал и другое.

"Сибирская строительная неделя" / Фото: архив ООО "Центр Экспо"

Сибирская строительная неделя – профессиональная площадка, ориентированная на собственников, топ-менеджеров и специалистов строительных компаний Урала, Сибири, Дальнего Востока, а также производителей России, Китая, Индии, Ирана, Беларуси и стран Средней Азии.

Организаторы: правительство Новосибирской области, Российский союз строителей, Национальное объединение строителей, Национальное объединение проектировщиков и изыскателей.

Мероприятие поддерживают: Министерство строительства и ЖКХ России, комитет Госдумы РФ по строительству и ЖКХ, РосКапСтрой, Ассоциация экспертиз России, Московский строительный госуниверситет.

Генеральный партнер: "Русский Свет".

Специальный партнер: Группа "Эталон".

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