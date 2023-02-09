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В Новосибирске пройдёт масштабный форум для строителей, дизайнеров и архитекторов

"Сибирская строительная неделя" стартует 14 февраля 2023 года

09 февраля 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: ООО "Центр Экспо"
Фото: ООО "Центр Экспо"

Международный форум-выставка "Сибирская строительная неделя" пройдёт в МВК "Новосибирск Экспоцентр" с 14 по 17 февраля 2023 года. На площади свыше 14 тыс. кв. м представят материалы, оборудование, инструменты, инженерные системы и технику для промышленного, инфраструктурного, гражданского строительства и городских улучшений.

В работе форума-выставки примут участие более 350 ведущих компаний из России, Китая, Турции, Республики Беларусь, Средней Азии. Мероприятие будет интересно:

  • производителям и поставщикам строительных и отделочных материалов;
  • представителям оптовых и розничных торговых сетей;
  • руководителям строительных компаний;
  • архитекторам;
  • дизайнерам;
  • тем, кто занят в сфере ремонта и отделки.

Фото: ООО "Центр Экспо"

Свыше сотни экспертов примут участие в деловой программе "Сибирской строительной недели". В числе главных событий – форум "Стратегии ускорения темпов строительства в РФ". Также в рамках выставки состоятся:

  1. Форум мастеровПрактикующие специалисты в сфере строительных и отделочных работ поделятся кейсами, проведут мастер-классы.
  2. Kreacollab. Бизнес-конференция дизайнеров, где представят практический опыт ведущих экспертов Сибири, России и стран СНГ. 
  3. Лекторий. Площадка презентаций новых технологий и инноваций, цифровых продуктов, налаживания профессиональных и торговых контактов, обмена идеями, опытом. 

В этом году тематический раздел выставки "Электроснабжение и освещение" впервые представят в широком формате. Крупный российский дистрибьютор электротехнической продукции, генеральный партнёр выставки компания "Русский Свет" соберёт всех лидеров отрасли.

Посмотреть полную программу мероприятия и забронировать билет вы можете на сайте.

Партнёр выставки – группа "Эталон", одна из крупнейших компаний-девелоперов в России.

ООО "Центр Экспо"
Тел.: 8 (383) 363-00-63
E-mail: info@sibbuilding.ru
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