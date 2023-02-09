В Новосибирске пройдёт масштабный форум для строителей, дизайнеров и архитекторов

"Сибирская строительная неделя" стартует 14 февраля 2023 года

09 февраля 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: ООО "Центр Экспо"

Международный форум-выставка "Сибирская строительная неделя" пройдёт в МВК "Новосибирск Экспоцентр" с 14 по 17 февраля 2023 года. На площади свыше 14 тыс. кв. м представят материалы, оборудование, инструменты, инженерные системы и технику для промышленного, инфраструктурного, гражданского строительства и городских улучшений.

В работе форума-выставки примут участие более 350 ведущих компаний из России, Китая, Турции, Республики Беларусь, Средней Азии. Мероприятие будет интересно:

производителям и поставщикам строительных и отделочных материалов;

представителям оптовых и розничных торговых сетей;

руководителям строительных компаний;

архитекторам;

дизайнерам;

тем, кто занят в сфере ремонта и отделки.



































Фото: ООО "Центр Экспо"

Свыше сотни экспертов примут участие в деловой программе "Сибирской строительной недели". В числе главных событий – форум "Стратегии ускорения темпов строительства в РФ". Также в рамках выставки состоятся:

Форум мастеров. Практикующие специалисты в сфере строительных и отделочных работ поделятся кейсами, проведут мастер-классы. Kreacollab. Бизнес-конференция дизайнеров, где представят практический опыт ведущих экспертов Сибири, России и стран СНГ. Лекторий. Площадка презентаций новых технологий и инноваций, цифровых продуктов, налаживания профессиональных и торговых контактов, обмена идеями, опытом.

В этом году тематический раздел выставки "Электроснабжение и освещение" впервые представят в широком формате. Крупный российский дистрибьютор электротехнической продукции, генеральный партнёр выставки компания "Русский Свет" соберёт всех лидеров отрасли.

Посмотреть полную программу мероприятия и забронировать билет вы можете на сайте .

Партнёр выставки – группа "Эталон", одна из крупнейших компаний-девелоперов в России.

ООО "Центр Экспо"

Тел.: 8 (383) 363-00-63

E-mail: info@sibbuilding.ru

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