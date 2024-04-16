В Новосибирске пройдет одна из крупнейших выставок для частных застройщиков
Более ста компаний страны представят строительные и отделочные материалы, мебель, бани и все, что нужно для обустройство своего дома
16 апреля 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KET4b
С 25 по 28 апреля 2024 года в МВК "Новосибирск Экспоцентр" откроют одну из крупнейших в Западной Сибири площадок, где можно найти оптимальные решения для строительства. На выставке "Свой дом" представят все для проектирования, стройки, ремонта и благоустройства загородного дома, усадьбы или коттеджа.
Более ста компаний со всей России представят на стендах:
- строительные и отделочные материалы;
- инженерные системы (отопление, водоснабжение, вентиляция, теплый пол для загородного дома);
- печи и камины;
- мебель и фурнитуру;
- все для ландшафтного дизайна;
- готовые бани, купели, беседки;
- услуги по строительству и проектированию домов и придомовой территории.
В деловой программе выставки – малоэтажное строительство, инструменты коммуникации между застройщиками, кредитными организациями и покупателями, эффективность использования новых и стандартных технологий при строительстве и эксплуатации объектов недвижимости, умный дом и другие актуальные вопросы.
Запланированы и выступления экспертов на актуальные темы:
- "Хочу быть владельцем загородного дома. С чего начать?";
- "Страхование домов, бань, квартир и автомобилей".
Отдельное внимание уделят ландшафтному дизайну. Эксперты выступят по темам:
- Осознанное проектирование освещения малоэтажного строительства и ландшафтного дизайна (освещение ландшафта, типы освещения и приборов, нормы и правила, автоматизация в освещении).
- Экономика частного сада. Сколько стоит ландшафтный дизайн (как определить бюджет "зеленого" строительства, как проверить смету на адекватность, как создавать сад этапами и где можно сэкономить).
- Современные покрытия в саду (из каких материалов сейчас модно делать покрытия, какие бывают виды покрытий).
- Создание современных цветников: выбор ассортимента цветов.
Гости мероприятия смогут получить консультацию у профессиональных ландшафтных дизайнеров.
Выставку ежегодно посещают более 10 тыс. человек из Новосибирской, Кемеровской, Томской, Омской областей и Алтайского края. Это владельцы земельных участков и недвижимости, заинтересованные в строительстве и ремонте дома, усадьбы, дачи; дизайнеры, специализирующиеся на оформлении интерьеров и ландшафтов; представители строительных компаний.
Бесплатный билет посетителя можно оформить на сайте svoidom-expo.ru.
Организатор: ООО "Центр Экспо"
Тел.: 8 (383) 363-00-63
info@centrexpo.su
svoidom-expo.ru
https://vk.com/svoidomexpo
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