В Новосибирске пройдет одна из крупнейших выставок для частных застройщиков

Более ста компаний страны представят строительные и отделочные материалы, мебель, бани и все, что нужно для обустройство своего дома

16 апреля 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KET4b

Выставка "Свой дом" / Фото: архив ООО "Центр Экспо"

С 25 по 28 апреля 2024 года в МВК "Новосибирск Экспоцентр" откроют одну из крупнейших в Западной Сибири площадок, где можно найти оптимальные решения для строительства. На выставке "Свой дом" представят все для проектирования, стройки, ремонта и благоустройства загородного дома, усадьбы или коттеджа.

Более ста компаний со всей России представят на стендах:

строительные и отделочные материалы;

инженерные системы (отопление, водоснабжение, вентиляция, теплый пол для загородного дома);

печи и камины;

мебель и фурнитуру;

все для ландшафтного дизайна;

готовые бани, купели, беседки;

услуги по строительству и проектированию домов и придомовой территории.

В деловой программе выставки – малоэтажное строительство, инструменты коммуникации между застройщиками, кредитными организациями и покупателями, эффективность использования новых и стандартных технологий при строительстве и эксплуатации объектов недвижимости, умный дом и другие актуальные вопросы.

Запланированы и выступления экспертов на актуальные темы:

"Хочу быть владельцем загородного дома. С чего начать?";

"Страхование домов, бань, квартир и автомобилей".

Выставка "Свой дом"/ Фото: архив ООО "Центр Экспо"

Отдельное внимание уделят ландшафтному дизайну. Эксперты выступят по темам:

Осознанное проектирование освещения малоэтажного строительства и ландшафтного дизайна (освещение ландшафта, типы освещения и приборов, нормы и правила, автоматизация в освещении). Экономика частного сада. Сколько стоит ландшафтный дизайн (как определить бюджет "зеленого" строительства, как проверить смету на адекватность, как создавать сад этапами и где можно сэкономить). Современные покрытия в саду (из каких материалов сейчас модно делать покрытия, какие бывают виды покрытий). Создание современных цветников: выбор ассортимента цветов.

Гости мероприятия смогут получить консультацию у профессиональных ландшафтных дизайнеров.

Выставку ежегодно посещают более 10 тыс. человек из Новосибирской, Кемеровской, Томской, Омской областей и Алтайского края. Это владельцы земельных участков и недвижимости, заинтересованные в строительстве и ремонте дома, усадьбы, дачи; дизайнеры, специализирующиеся на оформлении интерьеров и ландшафтов; представители строительных компаний.

Бесплатный билет посетителя можно оформить на сайте svoidom-expo.ru.

Организатор: ООО "Центр Экспо"

Тел.: 8 (383) 363-00-63

info@centrexpo.su

svoidom-expo.ru

https:// vk . com / svoidomexpo

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