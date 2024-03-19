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В Новосибирске пройдет выставка-форум гостеприимства и туризма "Дикоросы"

Мероприятие объединит представителей отрасли из нескольких стран

19 марта 2024, 09:30, ИА Амител erid: LjN8KZZ9j

Форум-выставка гостеприимства и туризма "Дикоросы" / архив ООО "ЭкспоИвентс"
Форум-выставка гостеприимства и туризма "Дикоросы" / архив ООО "ЭкспоИвентс"

С 3 по 5 апреля 2024 года в новосибирском Экспоцентре пройдет значимое событие для профессионалов Сибири – форум-выставка гостеприимства и туризма "Дикоросы". Мероприятие объединит представителей бизнеса, менеджеров, маркетологов, специалистов по работе с персоналом, линейных сотрудников отелей и ресторанов, инвесторов, туроператоров и турагентов. Участие примут и представители власти, ответственные и заинтересованные в развитии туризма в регионах.

Свыше 150 компаний из разных стран представят новое оборудование, мебель, аксессуары для отелей и ресторанов, решения в сфере кибербезопасности и автоматизации бизнес-процессов. Также продемонстрируют одни из лучших туристических направлений партнерских стран и регионов страны.

В числе "горячих" тем форума:

  • как из ларька уличной еды вырастить масштабный бизнес от управляющего партнера сети "Влаваше" Дарьи Януш;
  • аналитика, концепция, экономика успешного загородного отеля от владельца Bassin Hotel Development* Антона Басина;
  • мастер-класс по маркетингу от управляющего партнера коммуникационного агентства "Аппетитный маркетинг" Марии Тюменевой;
  • внедрение искусственного интеллекта в бизнес-процессы отеля от CEO и основателя JB Camp* Виталия Язвенко;
  • кулинарные тренды ресторанного бизнеса с президентом Федерации рестораторов и отельеров России Игорем Бухаровым;
  • организация работы персонала в условиях острого дефицита кадров от президента Союза специалистов хаускипинга Татьяны Кибиревой;
  • мастер-класс для линейного персонала от основателя "Мастерской клиентского сервиса" Яны Фахурдиновой и другое.
Форум-выставка гостеприимства и туризма "Дикоросы" / архив ООО "ЭкспоИвентс"

Также на мероприятии пройдет:

  • финал "Премии сибирского гостеприимства и туризма";
  • отборочный этап Национальной премии "Бариста года";
  • отраслевая площадка "Кейтеринг Сибири";
  • площадка "Российская кухня: авторы и наследники" с Екатериной Шаповаловой.

Соорганизаторы: Министерство экономразвития Новосибирской области, Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, ООО "ЭкспоИвентс".

Партнеры: Федерация рестораторов и отельеров России, Ассоциация загородных отелей России и компания Travelline*.

Чтобы принять бесплатное участие в форуме, заполните форму на сайте forum-dikorosy.ru.

ООО "ЭкспоИвентс"
Тел.: 8 (383) 304-83-88
forum-dikorosy.ru
vk.com/forumdikorosy
t.me/forumdikorosy

*Bassin Hotel Development ("Бассин Хотел Девелопмент"); JB Camp ("ДжейБи Кемп"); Travelline ("Тревеллин").

Возрастное ограничение 18+

ООО "ЭкспоИвентс"

Комментарии 2

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Гость

09:39:52 19-03-2024

А разные страны, это кто ???

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Гость

15:49:57 19-03-2024

Ее разрешили собирать?

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