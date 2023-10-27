В Новосибирске родители пятиклассников обвинили учителей в оскорблении школьников
Одним из ярких случаев был скандал с учителем физкультуры, которая сказала двум детям, что они воняют
27 октября 2023, 23:23, ИА Амител
Родители пятиклассников одной из новосибирских школ бьют тревогу. Как сообщает "КП-Новосибирск", на уроках учителя позволяют себе совсем не лестные высказывания в адрес учеников.
Инцидент произошел в одной из школ Октябрьского района. Новый 5-й класс сформировался в этом году. Коллектив разношерстный: от троечников до отличников. Кроме того, учатся там и иностранцы.
"Сначала у ребят произошел конфликт с классным руководителем. Он говорил, что дети "дебилы" или "животные". Потом подключились другие учителя", – рассказали родители подростков.Одним из ярких случаев был скандал с учителем физкультуры, которая сказала двум детям, что они воняют. Домой ребята вернулись в слезах, рассказав все матерям. Сначала взрослые думали, что те преувеличивают, но после пообщались друг с другом и поняли, что дети не врут.
Родители высказали претензию директору. Та, в свою очередь, извинилась за коллег и заставила извиниться других учителей. Неделю было "все тихо": кричать перестали. Однако взрослые переживают, что спокойствие учителей носит временный эффект и после осенних каникул нападки на детей возобновятся.
07:15:51 28-10-2023
Сводите французов в баню. В чём проблема то ?
08:07:25 28-10-2023
От некоторых реально воняет.
10:15:20 28-10-2023
Гость (08:07:25 28-10-2023) От некоторых реально воняет. ... с родителями об этом нужно поговорить тогда, если и правда. если есть запашок, то одноклассники вряд ли промолчат. была у нас одна девочка, от нее скажем так, туалетом пахло (то ли одежду не меняла, то ли не мылась). ее сторонились и за парту рядом никто не хотел садиться
18:03:03 28-10-2023
Гость (10:15:20 28-10-2023) с родителями об этом нужно поговорить тогда, если и правда. ... Возможно, кот дома не кастрированный имеется, который метит всё в квартире своей мочёй.
10:33:11 28-10-2023
Гость (08:07:25 28-10-2023) От некоторых реально воняет. ... Причём и от родителей, в том числе. Модное нынче слово - "токсичные" люди, яжмамки и яжпапки....Научите детей чистить зубы с утра, а не залипать спросонья в гаджетах!
08:37:44 28-10-2023
А что если от детей и вправду воняет!? Что всему классу сидеть нюхать и терпеть все это!? Развивать свою толерантность, так сказать, что ли!? И почему родители боятся что затишье временное? Где презумпция не виновности учителей? Родителям показалось что вон тот преподаватель не совсем справедлив, может быть в будущем... Так что? Вывести его перед всей школой и расстрелять!? А нет! Уничтожить, как говорит депутат ГД А.Гурулёв...
18:01:50 28-10-2023
Было дело примерно в этом же возрасте. Дети в классе после физкультуры стали вонять (учителя пожаловались). Т.е. потовые железы уже работают, а дездорантами дети еще не пользуются. Родители сбросились и подарили им на 23 февраля и 8 марта дездоранты от родит. комитета.
22:15:50 28-10-2023
Подростковый возраст. Началось половое созревание. Реально, началась вонь. Мамки чем опять думают? Только выплатами и пособиями?