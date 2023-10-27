В Новосибирске родители пятиклассников обвинили учителей в оскорблении школьников

Одним из ярких случаев был скандал с учителем физкультуры, которая сказала двум детям, что они воняют

27 октября 2023, 23:23, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Родители пятиклассников одной из новосибирских школ бьют тревогу. Как сообщает "КП-Новосибирск", на уроках учителя позволяют себе совсем не лестные высказывания в адрес учеников.

Инцидент произошел в одной из школ Октябрьского района. Новый 5-й класс сформировался в этом году. Коллектив разношерстный: от троечников до отличников. Кроме того, учатся там и иностранцы.

"Сначала у ребят произошел конфликт с классным руководителем. Он говорил, что дети "дебилы" или "животные". Потом подключились другие учителя", – рассказали родители подростков.Одним из ярких случаев был скандал с учителем физкультуры, которая сказала двум детям, что они воняют. Домой ребята вернулись в слезах, рассказав все матерям. Сначала взрослые думали, что те преувеличивают, но после пообщались друг с другом и поняли, что дети не врут.

Родители высказали претензию директору. Та, в свою очередь, извинилась за коллег и заставила извиниться других учителей. Неделю было "все тихо": кричать перестали. Однако взрослые переживают, что спокойствие учителей носит временный эффект и после осенних каникул нападки на детей возобновятся.