Мужчина должен был выйти в Ярославле, однако ему внезапно стало плохо

28 ноября 2023, 19:35, ИА Амител

Фото: "КП-Новосибирск"

В Новосибирске с поезда Красноярск – Москва сняли заболевшего пассажира. Как сообщает "КП-Новосибирск", мужчина должен был выйти в Ярославле, однако ему внезапно стало плохо.

Мужчина ехал на верхней полке, рассказали пассажиры. Под утро ему стало плохо, и он ушел в туалет.

"Долго не выходил, и мы заволновались, сказали о случившемся проводнику. Она сообщила об этом на вокзал в Новосибирск", – рассказала женщина.

На станции в вагон зашли фельдшеры. Они осмотрели мужчину, сделали два укола, после чего госпитализировали его. Пассажира заверили, что он не потеряет билет и сможет потом уехать.