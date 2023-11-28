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В Новосибирске с поезда Красноярск – Москва сняли заболевшего пассажира

Мужчина должен был выйти в Ярославле, однако ему внезапно стало плохо

28 ноября 2023, 19:35, ИА Амител

Фото: "КП-Новосибирск"
Фото: "КП-Новосибирск"

В Новосибирске с поезда Красноярск – Москва сняли заболевшего пассажира. Как сообщает "КП-Новосибирск", мужчина должен был выйти в Ярославле, однако ему внезапно стало плохо.

Мужчина ехал на верхней полке, рассказали пассажиры. Под утро ему стало плохо, и он ушел в туалет.

"Долго не выходил, и мы заволновались, сказали о случившемся проводнику. Она сообщила об этом на вокзал в Новосибирск", – рассказала женщина.

На станции в вагон зашли фельдшеры. Они осмотрели мужчину, сделали два укола, после чего госпитализировали его. Пассажира заверили, что он не потеряет билет и сможет потом уехать.

Новосибирская область Происшествия

Комментарии 3

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Гость

19:46:18 28-11-2023

"Дикий свист" ?

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Гость

22:33:05 28-11-2023

Конечно,желаем здоровья пассажиру! Но! интрига не раскрыта, это какая-то выдающаяся личность или это уникальный случай в нашей ( даже не в нашей)глуши,или он болен чем-то супер заразным, что эта новость попала к нам на ночь глядя??? То Нострадамус, то повышение цен на всё, то это...Пожалейте читателей, наш край же лидирует по кол-ву психических заболеваний!

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Гость

07:58:42 29-11-2023

Гость (22:33:05 28-11-2023) Конечно,желаем здоровья пассажиру! Но! интрига не раскрыта, ... Нарочно сводят нас с ума!)))

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