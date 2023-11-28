В Новосибирске с поезда Красноярск – Москва сняли заболевшего пассажира
Мужчина должен был выйти в Ярославле, однако ему внезапно стало плохо
28 ноября 2023, 19:35, ИА Амител
Фото: "КП-Новосибирск"
В Новосибирске с поезда Красноярск – Москва сняли заболевшего пассажира. Как сообщает "КП-Новосибирск", мужчина должен был выйти в Ярославле, однако ему внезапно стало плохо.
Мужчина ехал на верхней полке, рассказали пассажиры. Под утро ему стало плохо, и он ушел в туалет.
"Долго не выходил, и мы заволновались, сказали о случившемся проводнику. Она сообщила об этом на вокзал в Новосибирск", – рассказала женщина.
На станции в вагон зашли фельдшеры. Они осмотрели мужчину, сделали два укола, после чего госпитализировали его. Пассажира заверили, что он не потеряет билет и сможет потом уехать.
19:46:18 28-11-2023
"Дикий свист" ?
22:33:05 28-11-2023
Конечно,желаем здоровья пассажиру! Но! интрига не раскрыта, это какая-то выдающаяся личность или это уникальный случай в нашей ( даже не в нашей)глуши,или он болен чем-то супер заразным, что эта новость попала к нам на ночь глядя??? То Нострадамус, то повышение цен на всё, то это...Пожалейте читателей, наш край же лидирует по кол-ву психических заболеваний!
07:58:42 29-11-2023
Гость (22:33:05 28-11-2023) Конечно,желаем здоровья пассажиру! Но! интрига не раскрыта, ... Нарочно сводят нас с ума!)))