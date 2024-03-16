В Новосибирске школьница сломала позвоночник в подъезде
Девочка поскользнулась на плитке
16 марта 2024, 15:10, ИА Амител
В Новосибирске девятилетняя школьница сломала позвоночник, поскользнувшись в подъезде дома на улице Шмонина, пишет "КП-Новосибирск".
Мать девочки рассказала, что дочь получила травму 24 декабря: тогда стояла оттепель и весь подъезд был в грязи. Несмотря на то, что плитка на входе уложена под углом 45 градусов, противоскользящих ковриков там не было. "Дочка, когда заходила, поскользнулась и упала плашмя", – отметила горожанка.
На следующий день школьница пожаловалась на боль в спине. Травма оказалась серьезной: врачи диагностировали у нее перелом грудного позвонка.
С тех пор девочка учится дома, а в больницы ездит на такси только лежа. Родители на ее реабилитацию потратили уже около 50 тысяч рублей, так как по ОМС в полном объеме они не могут пройти нужные процедуры из-за большой очереди.
Мать девочки уже обращалась в управляющую компанию. Там пообещали быстро вынести решение о компенсации, но когда родители запросили миллион рублей, то "сразу изменили свое мнение" и потребовали доказательства, что ребенок получил травму в подъезде, а не где-то на улице.
Родители намерены обратиться в Следственный комитет.
15:13:58 16-03-2024
но когда родители запросили миллион рублей-------А ничего не треснет?
16:14:57 16-03-2024
Гость (15:13:58 16-03-2024) но когда родители запросили миллион рублей-------А ничего не... у тебя совсем с головой плохо?
15:19:31 16-03-2024
А разве УК кладет коврики в подъездах, насколько я знаю это делают жильцы, почему мама сама не положила коврик в подъезде, ждала когда это сделают УК.
15:25:49 16-03-2024
Ну, а что, извините, травма позвоночника на всю жизнь. Ну и что б не повадно другим УК было. Не 5000 р же !
15:41:36 16-03-2024
Гость (15:13:58 16-03-2024) но когда родители запросили миллион рублей-------А ничего не... праильно родители требуют
15:56:49 16-03-2024
Реабилитация обойдется дороже...
17:46:08 16-03-2024
и потребовали доказательства, что ребенок получил травму в подъезде, а не где-то на улице.----- это да. Сутки спокойно ходила с переломом позвоночника?..
23:02:41 16-03-2024
Гость (17:46:08 16-03-2024) и потребовали доказательства, что ребенок получил травму в п... да, спокойно ходила. Компрессионный перелом позволяет ходить.
17:49:07 16-03-2024
но когда родители запросили миллион рублей, то "сразу изменили свое мнение" и потребовали доказательства, что ребенок получил травму в подъезде, а не где-то на улице.--- вполне логичное требование, при запросе миллиона
19:39:13 16-03-2024
А где и с кого управляющая компания должна взять этот миллион рублей? С других жильцов и в том числе с матери ребенка? А потом удивляются, что коммуналка повысилась. Не руководитель же из своего кармана будет платить. И если решение суда будет не в пользу управляющей компании они просто ликвидируются и создадут другое юридическое лицо. А мать потерпевшей девочки только потратит деньги и время. Законы написаны не для людей. Вот если бы конкретное физическое лицо понесло ответственность. Вот тогда бы было правильно. А юрлица уставной капитал 10 тысяч рублей и все.
03:54:30 17-03-2024
Гость (19:39:13 16-03-2024) А где и с кого управляющая компания должна взять этот милли... Учредителя юрлица сейчас легко подтягивают под материальную ответственность, называется это - солидарная ответственность. Поэтому хрена с два ты сейчас с долгов спрыгнешь.
09:37:49 18-03-2024
Гость (03:54:30 17-03-2024) Учредителя юрлица сейчас легко подтягивают под материальную ... Нифига не подтягивают, не работает это у нас. Тоже пытался подтянуть учредителей конторы, которая должна мне крупную сумму - ага, контору прикрыли, учредители новую открыли и ничего с них не получить, одни отписки.
23:01:17 16-03-2024
Когда моя дочь сломала позвонок в грудном отделе (в 7 лет), её госпитализировали. И кататься на такси туда-обратно не было необходимости. Строгий постельный режим. В больнице проводили уроки с ребятишками. Через положенное время выписка и домашнее обучение на 6 месяцев. Год носила корсет (сшили к выписке, бесплатно, по её размеру), делали ЛФК, массажи курсами, делали физио. Обошлось без последствий. Сейчас ей 40+.
11:39:45 18-03-2024
Светлана (23:01:17 16-03-2024) Когда моя дочь сломала позвонок в грудном отделе (в 7 лет), ... вполне возможно 40 лет назад так и было, теперь другие реалии.