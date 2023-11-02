В Новосибирске состоится аграрная выставка и форум для представителей отрасли

Мероприятия объединят профессиональное сообщество от Урала до Дальнего Востока

02 ноября 2023, 10:15, ИА Амител erid: LjN8JycHe

"Сибирская аграрная неделя" / Фото предоставлено организаторами

В ноябре в Новосибирске пройдет международная агропромышленная выставка "Сибирская аграрная неделя" и VI Новосибирский агропродовольственный форум. Мероприятия объединят более 350 компаний из России, Беларуси, Китая и других стран, чтобы обсудить повышение устойчивости функционирования АПК.

Когда и где состоятся мероприятия?

"Сибирская аграрная неделя" и VI Новосибирский агропродовольственный форум пройдут с 8 по 10 ноября 2023 года в МВК "Новосибирск Экспоцентр".

Кто может участвовать в форуме?

Приглашают всех, кто связан с производством сельхозпродукции: руководителей и специалистов КФХ, сельхозпредприятий, агрохолдингов, а также промышленные компании агросектора.

Для посещения необходимо пройти регистрацию на sibagroweek.

С какой целью проводят агропродовольственный форум?

VI Новосибирский агропродовольственный форум объединит представителей федерального и регионального министерств отрасли, ведущих экспертов и ученых, представителей ассоциаций и союзов, лидеров АПК.

В рамках форума запланирован IV съезд "Сибирского союза производителей и переработчиков молока, а также мероприятия по темам: точное земледелие, использование беспилотных технологий, кадры для АПК, практика внедрения цифровых решений в растениеводстве и животноводстве, биогазовые технологии для Сибири, лизинг и др. А еще состоится выставка-выводка племенных животных "Сила Сибири – 2023".

На выставке будут представлены:

сельхозтехника;

оборудование и материалы для животноводства, растениеводства;

изделия для переработки, хранения и упаковки сельхозпродукции;

инновационные технологии для АПК, в том числе навигационные системы, системы точного земледелия, умные решения для животноводства и другое.

"Сибирская аграрная неделя" / Фото предоставлено организаторами

Впервые экспонентами "Сибирской аграрной недели" станут более 20 китайских компаний – производителей сельхозтехники. Еще одна премьера – запчасти из Индии. Кроме того, будут представлены хорошо знакомые рынку бренды из Беларуси.

Фото предоставлено организаторами

Организатор форума ­– правительство Новосибирской области, Министерство сельского хозяйства Новосибирской области при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ.

Официальный спонсор выставки ­"Сибирская аграрная неделя" ­– ООО "ФосАгро Сибирь".

Все интересующие вопросы можно задать, позвонив по телефону 8 (383) 304-83-88 или написав на почту info@sibagroweek.ru.

sibagroweek.ru

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