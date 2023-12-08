Девочке придется носить корсет восемь месяцев

08 декабря 2023, 09:00, ИА Амител

Фото: "КП-Новосибирск"

В Новосибирске третьеклассница сломала позвоночник в батутном центре. Как сообщает "КП-Новосибирск", инцидент произошел в одном из торговых центров.

По словам мамы пострадавшей, дети просили сводить их в батутный центр – раньше они уже в нем бывали, однако тогда он находился в другом месте.

"Мы сначала приехали по старому адресу, нам объяснили, что аттракцион перенесли в другой торговый центр. Дочки уговорили поехать туда", – сказала женщина.На новой площадке ее многое смутило. Гардероба нет, за вещами никто не следит, "как и за детьми", отметила она. Однако девочкам в центре нравилось. Ее младшая дочь пошла играть на горку, а старшая – прыгала на батутах под присмотром. Когда они были там, школьница не жаловалась, однако дома сказала, что у нее болит спина.

"У нас уже появились опасения, что это может быть компрессионный перелом позвоночника. Дочка рассказала, что в батутном центре неудачно приземлилась на ноги – именно после этого у нее и заболела спина", – продолжила мама девочки.

Врачи подтвердили опасения родителей – перелом 6-го и 7-го грудных позвонков. Носить корсет ребенку придется в лучшем случае восемь месяцев. Девочка теперь на домашнем обучении – учителя поддерживают ее и учится она хорошо.

Журналисты связались с представителями батутного центра, но те информацию не прокомментировали. Женщина собирается писать претензию, однако адвокат Михаил Спиридонов добавил, что следует писать еще и заявление в Следственный комитет. Центр будут проверять на предмет оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности (это статья 238 УК РФ).