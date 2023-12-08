В Новосибирске третьеклассница сломала позвоночник в батутном центре
Девочке придется носить корсет восемь месяцев
08 декабря 2023, 09:00, ИА Амител
В Новосибирске третьеклассница сломала позвоночник в батутном центре. Как сообщает "КП-Новосибирск", инцидент произошел в одном из торговых центров.
По словам мамы пострадавшей, дети просили сводить их в батутный центр – раньше они уже в нем бывали, однако тогда он находился в другом месте.
"Мы сначала приехали по старому адресу, нам объяснили, что аттракцион перенесли в другой торговый центр. Дочки уговорили поехать туда", – сказала женщина.На новой площадке ее многое смутило. Гардероба нет, за вещами никто не следит, "как и за детьми", отметила она. Однако девочкам в центре нравилось. Ее младшая дочь пошла играть на горку, а старшая – прыгала на батутах под присмотром. Когда они были там, школьница не жаловалась, однако дома сказала, что у нее болит спина.
"У нас уже появились опасения, что это может быть компрессионный перелом позвоночника. Дочка рассказала, что в батутном центре неудачно приземлилась на ноги – именно после этого у нее и заболела спина", – продолжила мама девочки.
Врачи подтвердили опасения родителей – перелом 6-го и 7-го грудных позвонков. Носить корсет ребенку придется в лучшем случае восемь месяцев. Девочка теперь на домашнем обучении – учителя поддерживают ее и учится она хорошо.
Журналисты связались с представителями батутного центра, но те информацию не прокомментировали. Женщина собирается писать претензию, однако адвокат Михаил Спиридонов добавил, что следует писать еще и заявление в Следственный комитет. Центр будут проверять на предмет оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности (это статья 238 УК РФ).
09:22:35 08-12-2023
И что они напишут в заявлении? Ребенок был под присмотром, с батута не вылетал. А вот то, что батут вообще вещь достаточно опасная - это да. Там нечего делать ребенку, который не умеет группироваться и не имеет нормального мышечного корсета.
09:55:14 08-12-2023
И кто виноват? Сидите дома тогда со своими детьми.
10:05:38 08-12-2023
вот из-за таких мамаш горки запретили. Осталось запретить коньки и лыжи, да и вообще выход на улицу.
10:29:44 08-12-2023
Следственный комитет определит, что виновата мать и оштрафует недомать.
10:44:14 08-12-2023
Допрыгалась....
10:45:39 08-12-2023
Кто-то не умеет готовить детей. Неудачное приземление на ноги это как посадка в кукурузном поле, сильнее будет тот, у кого адвокат ушлее
10:48:51 08-12-2023
Надо кормить ребенка нормальной пищей, а не чипсами с лимонадом, чтобы кости были крепкими.
10:52:49 08-12-2023
сильнее будет тот, у кого адвокат ушлее---- да тут и доказывать нечего. С батута ушла нормально, мож она по дороге домой шлепнулась. Скользко... да и мало ли где еще. А сказать можно все, что угодно.
11:24:17 08-12-2023
удивительно, когда только родители поймут, что батут опасен? Много трвм позвоночника от него.
11:29:19 08-12-2023
Надо маме головой понимать, что попрыгать на батуте может не каждый ребенок, а только если ребенок занимается каким то видом спорта и у него крепкий мышечный корсет. Попробуйте сами встать на батут и подпрыгнуть, если никогда не занимался физическим спортом, то уже от одного прыжка позвоночник ссыпется (((( Мало ли чего ребенок хочет, у него есть родители, которые должны направлять. Даже есть отдельный спортивный вид - прыгать на батуте, там и группироваться при падении нужно правильно, и ноги ставить правильно при приземлении и сальто в воздухе даже делают ребята профессионалы. Куда ведут детенышей откормленных пицей, коко колой и чипсами, вот развлечение то наши(((( Попрыгать на батуте это к сожалению не для простых ребятишек, а спортивно подготовленных. Родителям тоже надо об этом думать. Выберите следующий раз для своего ребенка что то типа аэрохоккея. Отлично можно провести время вместе. Здоровье девочке!
12:04:33 08-12-2023
Если не упала с батута, пусть гуляет лесом. На улице поскользнулась скорее всего. Зачем вообще батутный центр приплели? Шантажируют отсутствием нормальной раздевалки?
13:08:51 08-12-2023
Мы, жившие а советское время, и с гаражей падали и дрались и горки были с трёхэтажный дом, наверняка были компрессионные переломы, но их не диагностировали! Само всё заживали! Кого мы сейчас растим??? Каких-то хлюпиков!!!
13:28:12 08-12-2023
Гость (13:08:51 08-12-2023) Мы, жившие а советское время, и с гаражей падали и дрались и... Боже... От создателей "нас били и мы нормальными выросли". Ну вот у меня не диагностированная вовремя травма позвоночника. На итого - куча проблем во взрослом возрасте. Зато не хлюпики были, ага. У знакомой чмт, с которой никто никуда не обращался. И тоже проблемы сейчас, во взрослом возрасте. А те, кто навернулся насмерть, тут просто не напишут, чтобы высказать вам свое фе. Можете со своим ребенком, сломавшим руку или ногу, тоже никуда не ходить. Само срастется. Может быть. Как-нибудь. Будет нормальным, подобно вам.
15:29:04 08-12-2023
Может быть и в самом батуте дело. Мы в детстве с обычным мышечным корсетом только начали(!) ходить на спортивную гимнастику, нам уже был доступен здоровый спортивный батут, на котором мы творили дикое перед занятиями до прихода тренера. Никто себе ничего не ломал и т.д. Ну максимум были шишки, когда врезались друг в друга лбами при прыжках.
15:39:46 08-12-2023
Гость (15:29:04 08-12-2023) Может быть и в самом батуте дело. Мы в детстве с обычным мыш... Повезло. У меня на глазах ребенка-спортсмена на батуте так кидануло, что счастье, что обошлось без травм позвоночника. Тренер была белая как стенка. Под присмотром все было, просто ребенок мелкий, отвлекся, потерял контроль.