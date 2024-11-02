В Новосибирске умер виновник ДТП, в котором погибли трое, а выжил только один мальчик

Платить компенсацию теперь некому

02 ноября 2024, 08:15, ИА Амител

Суд / Фото: unsplash.com / Tingey Injury Law Firm

В Новосибирске умер осужденный за гибель родителей и трехлетнего ребенка в лобовом ДТП. Как сообщает "КП-Новосибирск", в июле суд приговорил его к шести годам колонии-поселения, а 3 сентября 59-летний мужчина внезапно умер, оставив единственного выжившего мальчика без компенсации.

Трагедия произошла 9 марта 2023 года на трассе в Ордынском районе. Семья Макеевых ехала из Новосибирска в Камень-на-Оби навестить родственников. За рулем Honda Civic сидел 33-летний Александр, рядом – 30-летняя жена Елена, а позади – сыновья Денис и Стас. Внезапно на встречку вылетел черный Land Cruiser, который врезался в автомобиль семьи. Универсал вынесло навстречу автобусу и выбросило на обочину.

Александр Макеев погиб на месте, его младший сын Денис скончался на руках врачей. В живых остался лишь Стас, о котором сейчас заботятся тетя мальчика и бабушка. Виновником оказался 59-летний Николай, по словам потерпевших – бывший сотрудник МВД. Вину он отрицал, однако суд опроверг его версию и назначил ему срок.

Гражданские иски в пользу ребенка, который потерял семью, удовлетворили на общую сумму 10,5 млн рублей. Но виновник не спешил отбывать срок и подал апелляцию. 28 октября Новосибирский областной суд прекратил дело за смертью осужденного.

В управлении судебного департамента Новосибирской области уточнили: иск потерпевших в рамках дела был оставлен без рассмотрения, у них есть право подать гражданский иск. Однако виновник ДТП не оставил наследства, на момент суда он ничем не владел. В день трагедии он получил внедорожник, но не успел зарегистрировать авто: машину вернули прошлому владельцу – родственнику мужчины.

На суде перед пострадавшими никто не извинился. Приговор теперь вступил в силу, но отбывать его некому, отмечает тетя выжившего мальчика.