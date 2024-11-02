В Новосибирске умер виновник ДТП, в котором погибли трое, а выжил только один мальчик
Платить компенсацию теперь некому
02 ноября 2024, 08:15, ИА Амител
В Новосибирске умер осужденный за гибель родителей и трехлетнего ребенка в лобовом ДТП. Как сообщает "КП-Новосибирск", в июле суд приговорил его к шести годам колонии-поселения, а 3 сентября 59-летний мужчина внезапно умер, оставив единственного выжившего мальчика без компенсации.
Трагедия произошла 9 марта 2023 года на трассе в Ордынском районе. Семья Макеевых ехала из Новосибирска в Камень-на-Оби навестить родственников. За рулем Honda Civic сидел 33-летний Александр, рядом – 30-летняя жена Елена, а позади – сыновья Денис и Стас. Внезапно на встречку вылетел черный Land Cruiser, который врезался в автомобиль семьи. Универсал вынесло навстречу автобусу и выбросило на обочину.
Александр Макеев погиб на месте, его младший сын Денис скончался на руках врачей. В живых остался лишь Стас, о котором сейчас заботятся тетя мальчика и бабушка. Виновником оказался 59-летний Николай, по словам потерпевших – бывший сотрудник МВД. Вину он отрицал, однако суд опроверг его версию и назначил ему срок.
Гражданские иски в пользу ребенка, который потерял семью, удовлетворили на общую сумму 10,5 млн рублей. Но виновник не спешил отбывать срок и подал апелляцию. 28 октября Новосибирский областной суд прекратил дело за смертью осужденного.
В управлении судебного департамента Новосибирской области уточнили: иск потерпевших в рамках дела был оставлен без рассмотрения, у них есть право подать гражданский иск. Однако виновник ДТП не оставил наследства, на момент суда он ничем не владел. В день трагедии он получил внедорожник, но не успел зарегистрировать авто: машину вернули прошлому владельцу – родственнику мужчины.
На суде перед пострадавшими никто не извинился. Приговор теперь вступил в силу, но отбывать его некому, отмечает тетя выжившего мальчика.
08:52:35 02-11-2024
Земля ему стекловатой, а людей жалко.
09:58:02 02-11-2024
или сам или помогли отомстили так сказать
10:01:34 02-11-2024
Опять МВД. А где эталон? Даже раскаяться не хватило смелости. И чтобы не платить компенсацию смог схитрить
11:08:29 02-11-2024
Для таких сотрудников МВД нужна чистка до пятого колена, чтобы землю зря не топтали. Ибо его детеныши будут такими же гнилыми и плодить будут гниль.
Про смелость - назовите хоть один факт, когда кто-то из них признал свою вину и возместил с лихвой нанесенный ущерб. Чистить, чистить и еще раз чистить.
11:09:47 02-11-2024
Неправильный заголовок. Надо писать СДОХ.
11:44:46 02-11-2024
А точно умер? Платить не хочет, кому надо подмазал и вот уже другой человек.
А там какого-нибудь бомжа подсунули и фио виновного ему приписали.
13:39:45 02-11-2024
Должен быть какой-то фонд в таких случаях, чтобы потерпевшие не остались с носом. Пусть каждый автомобилист платит в этот фонд деньги. Машина-источник повышенной опасности.
14:32:33 02-11-2024
Пусть платит МВД за своего, так сказать, выпускника. И извинения пусть официальные принесут семье.
14:39:19 02-11-2024
А жена, которая сидела на переднем сиденье?
17:21:36 02-11-2024
ну пусть его родня платит, как это некому??
17:42:22 03-11-2024
Так не бывает, чтобы некому было платить. За него его дети заплатят, им еще папашка аукнется с отрыжкой.