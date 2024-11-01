В Новосибирске вдова погибшего на СВО обвинила риелтора в краже миллиона

От действий специалиста пострадали и другие жители города

01 ноября 2024, 09:45, ИА Амител

Ключи от квартиры / Фото: Jakub Żerdzicki / unsplash.com

Несколько жителей Новосибирска обвинили риелтора в мошенничестве с покупкой квартир. Они передали ему свои накопления, но остались без жилья и без денег, пишет "КП-Новосибирск".

Вдова погибшего на СВО военного рассказала, что в августе получила денежную компенсацию и решила купить квартиру, чтобы с двумя детьми съехать со съемной. За помощью она обратилась к риелтору в надежде, что сделка пройдет быстро и без проблем. К тому же женщина его давно знала и доверяла ему.

"Но перед покупкой квартиры он уже начал подозрительно себя вести. Хотя мне требовалась квартира, Василий предлагал перед этим еще какую-то мутную схему: якобы купить на мои деньги какой-то участок, а потом от сделки получить прибыль и вернуть мне больше денег. Я ничего тогда не поняла, но отказалась. Когда нашли подходящий вариант квартиры, он сказал, что на ней висит обременение и его нужно гасить", – рассказала сибирячка.

Тем не менее мужчине удалось ее убедить. Так горожанка отдала ему 600 тысяч рублей наличными и 300 тысяч перевела на карту его жены. Однако в день сделки риелтор признался, что деньги куда-то пропали.

В итоге горожанка была вынуждена срочно покупать квартиру через другого риелтора, продав перед этим машину и заложив золото в ломбард. Причем знакомый риелтор не скрывается и обещает вернуть деньги.

Другие горожане также столкнулись с обманом с его стороны. Каждому мужчина говорит, что у него возникли проблемы со сделкой и он намерен вернуть деньги, но не делает этого.

При этом в беседе с изданием риелтор заявил, что якобы давно отдал деньги всем людям, кроме вдовы бойца СВО. "Деньги будут, но чуть позже. На этой неделе до пятницы все должно решиться", – отметил он.

Тем не менее пострадавшие собираются подавать коллективные заявления в полицию. Юрист в разговоре с "КП-Новосибирск" отметил, что ситуация похожа на классический случай мошенничества, так как в обязанности риелтора не входит взимание денег за покупку или продажу недвижимости и проведение махинации с деньгами без присутствия продавца.