В Новосибирске водитель троллейбуса, насмерть сбившая беременную, не признает вины

Мать погибшей намерена добиться самого сурового наказания по уголовному делу

14 января 2025, 16:00, ИА Амител

У троллейбуса треснуло лобовое стекло / Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

Водитель троллейбуса из Новосибирска, сбившая на пешеходном переходе беременную и ее четырехлетнего сына, не признает свою вину. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Трагедия произошла 28 октября. 25-летняя Виктория, находившаяся на седьмом месяце беременности, вела сына в детский сад. Когда мама с ребенком шли по зебре, на них налетел троллейбус. Виктория успела оттолкнуть мальчика в сторону, но сама спастись не смогла – ее сбило насмерть.

Прохожие увели ребенка в детский сад, чтобы он не видел места ДТП. Однако оттуда его уже забрала скорая помощь. У мальчика диагностировали трещину в черепе и ушиб головного мозга.

Вместе с мальчиком в больницу легла его бабушка Ирина, мать погибшей Виктории. С ее слов, внук рассказал ей подробнее о происшествии:

"Ребенок в первую ночь начал рассказывать, что произошло на пешеходном переходе. Он сказал: "Тетя была в телефоне". Я уточнила у него: "Мама?" Внук сказал: "Нет, тетя". Ребенок помнит все: и как у мамы ботинок слетел, и как зонтик его сломался. Слова ребенка я передавала следователю, он, получается, прямой свидетель, хоть и маленький", – пояснила Ирина.

После трагедии возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". Правоохранители установили, что за рулем троллейбуса была 66-летняя Ирина А. В ходе следствия выяснилось, что в 2024 году она получила семь штрафов за езду на красный свет.

"Я когда была у следователя, спросила, какую версию рассказывает водитель троллейбуса. Мне сказали, что она, мол, не видела. То есть, получается, не признает свою вину. Перед нами так никто не извинился: ни она, ни руководство депо. Помощь никакую тоже не предлагали", – добавила мама Виктории.

Известно, что сейчас женщину отстранили от работы. Она находится под подпиской о невыезде.

Также семья погибшей сибирячки недавно получила результаты экспертизы. Мать Виктории просит ознакомить ее со всеми видеозаписями. Пока ей показали одно видео, на котором водитель не сбавляет скорость у пешеходного перехода. Также ожидают результаты экспертизы по травмам мальчика. Ирина намерена добиться самого сурового наказания для водителя троллейбуса.

В случае если женщину признают виновной, ей грозит до пяти лет колонии. Правоохранительные органы продолжают расследование уголовного дела.