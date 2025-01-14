В Новосибирске водитель троллейбуса, насмерть сбившая беременную, не признает вины
Мать погибшей намерена добиться самого сурового наказания по уголовному делу
14 января 2025, 16:00, ИА Амител
Водитель троллейбуса из Новосибирска, сбившая на пешеходном переходе беременную и ее четырехлетнего сына, не признает свою вину. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".
Трагедия произошла 28 октября. 25-летняя Виктория, находившаяся на седьмом месяце беременности, вела сына в детский сад. Когда мама с ребенком шли по зебре, на них налетел троллейбус. Виктория успела оттолкнуть мальчика в сторону, но сама спастись не смогла – ее сбило насмерть.
Прохожие увели ребенка в детский сад, чтобы он не видел места ДТП. Однако оттуда его уже забрала скорая помощь. У мальчика диагностировали трещину в черепе и ушиб головного мозга.
Вместе с мальчиком в больницу легла его бабушка Ирина, мать погибшей Виктории. С ее слов, внук рассказал ей подробнее о происшествии:
"Ребенок в первую ночь начал рассказывать, что произошло на пешеходном переходе. Он сказал: "Тетя была в телефоне". Я уточнила у него: "Мама?" Внук сказал: "Нет, тетя". Ребенок помнит все: и как у мамы ботинок слетел, и как зонтик его сломался. Слова ребенка я передавала следователю, он, получается, прямой свидетель, хоть и маленький", – пояснила Ирина.
После трагедии возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". Правоохранители установили, что за рулем троллейбуса была 66-летняя Ирина А. В ходе следствия выяснилось, что в 2024 году она получила семь штрафов за езду на красный свет.
"Я когда была у следователя, спросила, какую версию рассказывает водитель троллейбуса. Мне сказали, что она, мол, не видела. То есть, получается, не признает свою вину. Перед нами так никто не извинился: ни она, ни руководство депо. Помощь никакую тоже не предлагали", – добавила мама Виктории.
Известно, что сейчас женщину отстранили от работы. Она находится под подпиской о невыезде.
Также семья погибшей сибирячки недавно получила результаты экспертизы. Мать Виктории просит ознакомить ее со всеми видеозаписями. Пока ей показали одно видео, на котором водитель не сбавляет скорость у пешеходного перехода. Также ожидают результаты экспертизы по травмам мальчика. Ирина намерена добиться самого сурового наказания для водителя троллейбуса.
В случае если женщину признают виновной, ей грозит до пяти лет колонии. Правоохранительные органы продолжают расследование уголовного дела.
16:03:56 14-01-2025
А что должно было заставить водителя троллейбуса сбавить скорость у пешеходного пешехода? Правило ПДД? Серьёзно?! У этого перехода был лежачий полицейский? Очередное упование на человеческий фактор. Ну как, нравится результат?
17:23:42 14-01-2025
Гость (16:03:56 14-01-2025) А что должно было заставить водителя троллейбуса сбавить ско...
А если бы тётка, уткнувшись в телефон, не сбавила скорость перед лежачим полицейским, ты бы тогда шлагбаумы потребовал ставить на каждом переходе, да?
08:11:37 15-01-2025
Гость (16:03:56 14-01-2025) А что должно было заставить водителя троллейбуса сбавить ско... Ты идиот ? Ты сам то понял что написал ?
08:12:40 15-01-2025
Гость (16:03:56 14-01-2025) А что должно было заставить водителя троллейбуса сбавить ско... Заставить должна была элементарная внимательность !!
12:45:00 15-01-2025
а если бы там целый класс детишек учителя через дорогу переводили?
водитель за рулем транспорта обязан следить за дорогой а тем более за рулем троллейбуса переполненного людьми -детьми и беременными женщинами.
Тут двойная вина водителя - это грубая халатность приведшая к гибели людей и постановка людей в салоне троллейбуса в ситуацию травм и увечий.
Тут прокуратуре надо следователя брать за жабры который не по той статье дело открыл
На прошлой неделе например в китае такого водителя казнили примерно за то же самое - на детей наехал
Кстати а вы не думали над тем что эта водитель специально раздавила пешеходов -подозрение есть тут на теракт
16:05:40 14-01-2025
убила двух человек, искалечила мальчишку и до 5 лет колонии?! что же это за законы такие? почему имея столько штрафов она вообще перевозила людей? да эта тварь сгнить на зоне должна, а не до пяти лет получить.
16:15:48 14-01-2025
даешь трамваям лежачие полицейские перед П.П.
Чтобы не только нам, водитлям страдать и скакать как по барханам по этим горам.
жители п.Лесной меня поймут
17:22:13 14-01-2025
Гость (16:15:48 14-01-2025) даешь трамваям лежачие полицейские перед П.П. Чтобы не т...
Трамваям лежачие полицейские, ага
16:15:49 14-01-2025
пять лет колонии?
вы серьезно?
на поруки еще отпустите.
люди за несколько тысяч с чужой карты уезжают, а здесь двух человек убила, ребенка морально и физически искалечила , и при самом негативном раскладе этой тваре 5 лет колонии.
15:18:27 15-01-2025
Гость (16:15:49 14-01-2025) пять лет колонии?вы серьезно?на поруки еще отпустите... выйдет по УДО через 2
16:18:12 14-01-2025
" да эта тварь сгнить на зоне должна, а не до пяти лет получить."
Очень жаль погибших, но "эта тварь" по хорошему давно должна быть на пенсии.
17:04:33 14-01-2025
Гость (16:18:12 14-01-2025) " да эта тварь сгнить на зоне должна, а не до пяти лет получ... это вы сейчас убийцу защищаете что ли?
16:20:23 14-01-2025
"за рулем троллейбуса была 66-летняя "... "Тетя была в телефоне"..слов нет, одни эмоции.
16:43:03 14-01-2025
НЕ ВЫХОДИТЕ НА ДОРОГУ ПЕРЕД ДВИЖУЩИМСЯ ТРАНСПОРТОМ !!! Ни на переходе, ни на свой зелёный светофор. Пусть остановится, потом идите.
08:20:44 15-01-2025
Жора (16:43:03 14-01-2025) НЕ ВЫХОДИТЕ НА ДОРОГУ ПЕРЕД ДВИЖУЩИМСЯ ТРАНСПОРТОМ !!! Ни на... Согласен на 100%. Многие просто идут по пешеходному переходу, не убедившись что их пропускают. Водила конечно виновата, но вам то это не поможет.
Здесь должно работать правило 3Д - дай дорогу дураку. В данном случае дураку водителю, пропусти несущийся транспорт, даже если ты по переходу идёшь и ты прав, а потом спокойно переходи.
10:54:13 15-01-2025
Гость (08:20:44 15-01-2025) Согласен на 100%. Многие просто идут по пешеходному переходу... И сколько ждать, пока все дураки по этой дороге проедут? Весь день можно, у них на лобовом не написано, кто из водителей нормальный, кто дурак, а кому в принципе нельзя за руль садиться. Для чего тогда ПДД??
12:01:11 15-01-2025
Гость (10:54:13 15-01-2025) И сколько ждать, пока все дураки по этой дороге проедут? Вес... так пдд и написано:"должен убедиться в безопасности маневра",а не тормозить транспорт своим лбом.
11:50:11 15-01-2025
Мне много лет, и в глубокой молодости нас учили, посмотри налево, направо, подожди пару мин, не сломаешься. И всех все устраивало. А теперь море светофоров, зебр, вонища в городе и табуны пешеходов в наушниках, уверенных в своих приоритетах на перемещения. Да и беременная с ребенком могла бы мозг включить и быть поосторожнее.
12:33:36 15-01-2025
а может какая-то тетя была в телефоне у мамы? (например) как-то не очень представляю, чтобы ребенок изъяснялся так, скорее бы сказал тетя смотрела в телефон (он шел и смотрел на того, кто за рулем?высоковато для ребенка рассмотреть, мне кажется) не защищаю водителя, но и такой ведь вариант возможен