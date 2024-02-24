В Новосибирске врач не увидела внематочную беременность у страдающей от болей девушки
Теперь пациентка не сможет забеременеть естественным путем
24 февраля 2024, 15:30, ИА Амител
В Новосибирске пациентка пострадала из-за врача, которая не увидела у нее внематочную беременность, сообщает "КП-Новосибирск".
В беседе с изданием девушка рассказала, что долго не могла забеременеть и в один момент обратилась в частную клинику, чтобы выяснить причину проблемы.
Ей назначили процедуру для диагностики проходимости маточных труб, которую проводили под наркозом. Когда пациентка пришла в себя, врач ей сказала, что процедура прошла неудачно и нужно срочно удалять трубу.
После операции девушке назначили лечение и она в итоге смогла забеременеть. Однако состояние ухудшилось: начались боли и кровянистые выделения.
Сибирячка обратилась к тому же врачу, та осмотрела ее, сделала УЗИ и пришла к выводу, что беременность маточная. "Сказала, что срок очень маленький и ничего еще толком непонятно, хотя шла уже шестая неделя беременности", – рассказала девушка.
В итоге доктор назначила сохраняющую терапию, но никакого эффекта лекарства не дали, и пациентка решила обратиться в другую клинику. Там сразу выяснили, что боли и выделения не прекращались из-за того, что беременность была внематочной, а из-за упущенного времени плод уже был больше одного сантиметра.
В итоге врачам пришлось удалить вторую маточную трубу, чтобы спасти девушку. Шанс забеременеть остался у нее только один – ЭКО. Теперь пациентка хочет, чтобы врач, по чьей вине с ней это произошло, понес наказание.
16:46:08 24-02-2024
Врачи то же ошибаются они не роботы.
16:58:55 24-02-2024
Гость (16:46:08 24-02-2024) Врачи то же ошибаются они не роботы.... То есть по-вашему всё нормально?
17:11:48 24-02-2024
Гость (16:46:08 24-02-2024) Врачи то же ошибаются они не роботы.... вы серьезно? она считай убила плод и лишила девушку шанса стать матерью естественным путем.
е если решит сделать ЭКО, то ей придется пройти семь кругов ада, чтобы сделать это по ОМС, либо заплатить тысяч 250-300 и сделать платно. и все лабодагря ашипке неробота.
17:21:58 24-02-2024
Гость (16:46:08 24-02-2024) Врачи то же ошибаются они не роботы.... А где робот ошибается?
17:49:09 24-02-2024
Гость (16:46:08 24-02-2024) Врачи то же ошибаются они не роботы.... если люди любых профессий ошибаются, они несут ответственность за это, так почему врачи не должны отвечать за свою безграмотность?
19:45:29 24-02-2024
Гость (17:49:09 24-02-2024) если люди любых профессий ошибаются, они несут ответственнос...
Вас реально скоро все откажутся и лечить и учить! Подорожник, молитвы и слепая вера неизвестно во что. А зачем тупым другое.
10:48:06 25-02-2024
Гость (19:45:29 24-02-2024)
Вас реально скоро все откажутся и лечить и учить! Подорожни... Не в адрес всех хороших врачей, а только этой - то все таки была халатность. Обнаружить внематочную беременность можно уже со 2 недели на УЗИ, а тут пишут про 6!!! Так что, я бы у такой не хотела наблюдаться, та же польза, как вы написали, что и от подорожника!
17:20:50 24-02-2024
От спасенной после внематочной беременности трубы мало толку. Только большой шанс получить снова внематочную в том же месте.
18:13:20 24-02-2024
Гость (17:20:50 24-02-2024) От спасенной после внематочной беременности трубы мало толку... . ЭТО ТОЧНО
18:06:36 24-02-2024
Очень жаль девушку . Но нельзя ходить к частникам. Там цель одна , чтобы от вас больше получить денег. Сходила бы в обычную в женскую консультацию. И поставили бы правильный диагноз. Там на помощь всегда придет заведующая.
18:11:38 24-02-2024
После 1 неудачной проверки удалили 1 маточную трубу в ЧАСТНОЙ КЛИНИКЕ . А значит шанс забеременеть она потеряла , т.к. с одной трубой у нее будет внематочная. А в Частной Клинике не обьяснили , т.к. побоялись что она подаст в суд. Лучше бы тогда подала в суд на Частную клинику , чтобы взыскать денег с них на будущее ЭКО с одной трубой.
13:20:11 25-02-2024
Мая (18:11:38 24-02-2024) После 1 неудачной проверки удалили 1 маточную трубу в ЧАСТНО... Неправда. Знакомая после первых родов имела внематочную, потом нормально родила. В советское время.
18:17:27 24-02-2024
Странно .вот я первый раз в жизни написала что врачи могут ошибиться меня минусуют. Всегда когда писала что они не имеют право на ошибку меня обливали помоями. Что не так?
18:36:10 24-02-2024
Первый раз что-ли ошибаются. Пора привыкнуть
21:57:06 24-02-2024
если люди любых профессий ошибаются, они несут ответственность ----- да что вы говорите! А синоптики, например, хоть раз ответили за то, что они порой несут?😁
11:39:13 26-02-2024
Гость (21:57:06 24-02-2024) если люди любых профессий ошибаются, они несут ответственнос... От синоптиков вреда меньше, да и снисходительнее надо к ним быть. Все-таки несостоявшиеся писатели сказочники.
23:04:35 24-02-2024
Таких врачей будет всё больше. Они же за деньги учатся. Заплатил и-врач!
01:52:39 25-02-2024
У каждого врача есть свое кладбище. К сожалению. Это может быть и недосмотр врача (когда на 1000 типичных случаев попадается редкий нетипичный), это может быть особое строение анатомии пациента, это могут быть нетипичные симптомы или персональная нетипичная реакция на лечение, это может произойти из-за перегруза, когда в госбольницах врачи работают без выходных по 14 часов, это может быть одновременное течение нескольких заболеваний, смазывая симптомы и анализы, это может быть [еще сотня причин]. Если комментаторы без греха и ошибок могут лечить тысячи пациентов - что ж они тут сидят комментят, а не лечат?
12:59:31 25-02-2024
Мой сынуля тоже доктор. Но по железкам. При сборке дорогого объектива допустил ошибку. Все в жизни бывает. Выплатил круглую сумму. И это справедливо. Ошибки врачей обходятся куда дороже. Значит цена за ошибки должна быть куда дороже.
10:41:06 26-02-2024
Гость (01:52:39 25-02-2024) У каждого врача есть свое кладбище. К сожалению. Это может б... Спасибо за адекватное высказывание.