В Новосибирске врач не увидела внематочную беременность у страдающей от болей девушки

Теперь пациентка не сможет забеременеть естественным путем

24 февраля 2024, 15:30, ИА Амител

Операционная / Фото: unsplash.com

В Новосибирске пациентка пострадала из-за врача, которая не увидела у нее внематочную беременность, сообщает "КП-Новосибирск".

В беседе с изданием девушка рассказала, что долго не могла забеременеть и в один момент обратилась в частную клинику, чтобы выяснить причину проблемы.

Ей назначили процедуру для диагностики проходимости маточных труб, которую проводили под наркозом. Когда пациентка пришла в себя, врач ей сказала, что процедура прошла неудачно и нужно срочно удалять трубу.

После операции девушке назначили лечение и она в итоге смогла забеременеть. Однако состояние ухудшилось: начались боли и кровянистые выделения.

Сибирячка обратилась к тому же врачу, та осмотрела ее, сделала УЗИ и пришла к выводу, что беременность маточная. "Сказала, что срок очень маленький и ничего еще толком непонятно, хотя шла уже шестая неделя беременности", – рассказала девушка.

В итоге доктор назначила сохраняющую терапию, но никакого эффекта лекарства не дали, и пациентка решила обратиться в другую клинику. Там сразу выяснили, что боли и выделения не прекращались из-за того, что беременность была внематочной, а из-за упущенного времени плод уже был больше одного сантиметра.

В итоге врачам пришлось удалить вторую маточную трубу, чтобы спасти девушку. Шанс забеременеть остался у нее только один – ЭКО. Теперь пациентка хочет, чтобы врач, по чьей вине с ней это произошло, понес наказание.