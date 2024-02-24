НОВОСТИПроисшествия

В Новосибирске врач не увидела внематочную беременность у страдающей от болей девушки

Теперь пациентка не сможет забеременеть естественным путем

24 февраля 2024, 15:30, ИА Амител

Операционная / Фото: unsplash.com
Операционная / Фото: unsplash.com

В Новосибирске пациентка пострадала из-за врача, которая не увидела у нее внематочную беременность, сообщает "КП-Новосибирск".

В беседе с изданием девушка рассказала, что долго не могла забеременеть и в один момент обратилась в частную клинику, чтобы выяснить причину проблемы.

Ей назначили процедуру для диагностики проходимости маточных труб, которую проводили под наркозом. Когда пациентка пришла в себя, врач ей сказала, что процедура прошла неудачно и нужно срочно удалять трубу.

После операции девушке назначили лечение и она в итоге смогла забеременеть. Однако состояние ухудшилось: начались боли и кровянистые выделения.

Сибирячка обратилась к тому же врачу, та осмотрела ее, сделала УЗИ и пришла к выводу, что беременность маточная. "Сказала, что срок очень маленький и ничего еще толком непонятно, хотя шла уже шестая неделя беременности", – рассказала девушка.

В итоге доктор назначила сохраняющую терапию, но никакого эффекта лекарства не дали, и пациентка решила обратиться в другую клинику. Там сразу выяснили, что боли и выделения не прекращались из-за того, что беременность была внематочной, а из-за упущенного времени плод уже был больше одного сантиметра.

В итоге врачам пришлось удалить вторую маточную трубу, чтобы спасти девушку. Шанс забеременеть остался у нее только один – ЭКО. Теперь пациентка хочет, чтобы врач, по чьей вине с ней это произошло, понес наказание.

Новосибирская область

Комментарии 20

Avatar Picture
Гость

16:46:08 24-02-2024

Врачи то же ошибаются они не роботы.

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:58:55 24-02-2024

Гость (16:46:08 24-02-2024) Врачи то же ошибаются они не роботы.... То есть по-вашему всё нормально?

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

17:11:48 24-02-2024

Гость (16:46:08 24-02-2024) Врачи то же ошибаются они не роботы.... вы серьезно? она считай убила плод и лишила девушку шанса стать матерью естественным путем.
е если решит сделать ЭКО, то ей придется пройти семь кругов ада, чтобы сделать это по ОМС, либо заплатить тысяч 250-300 и сделать платно. и все лабодагря ашипке неробота.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:21:58 24-02-2024

Гость (16:46:08 24-02-2024) Врачи то же ошибаются они не роботы.... А где робот ошибается?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:49:09 24-02-2024

Гость (16:46:08 24-02-2024) Врачи то же ошибаются они не роботы.... если люди любых профессий ошибаются, они несут ответственность за это, так почему врачи не должны отвечать за свою безграмотность?

  26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:45:29 24-02-2024

Гость (17:49:09 24-02-2024) если люди любых профессий ошибаются, они несут ответственнос...
Вас реально скоро все откажутся и лечить и учить! Подорожник, молитвы и слепая вера неизвестно во что. А зачем тупым другое.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:48:06 25-02-2024

Гость (19:45:29 24-02-2024)
Вас реально скоро все откажутся и лечить и учить! Подорожни... Не в адрес всех хороших врачей, а только этой - то все таки была халатность. Обнаружить внематочную беременность можно уже со 2 недели на УЗИ, а тут пишут про 6!!! Так что, я бы у такой не хотела наблюдаться, та же польза, как вы написали, что и от подорожника!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:20:50 24-02-2024

От спасенной после внематочной беременности трубы мало толку. Только большой шанс получить снова внематочную в том же месте.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мир

18:13:20 24-02-2024

Гость (17:20:50 24-02-2024) От спасенной после внематочной беременности трубы мало толку... . ЭТО ТОЧНО

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Правда

18:06:36 24-02-2024

Очень жаль девушку . Но нельзя ходить к частникам. Там цель одна , чтобы от вас больше получить денег. Сходила бы в обычную в женскую консультацию. И поставили бы правильный диагноз. Там на помощь всегда придет заведующая.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мая

18:11:38 24-02-2024

После 1 неудачной проверки удалили 1 маточную трубу в ЧАСТНОЙ КЛИНИКЕ . А значит шанс забеременеть она потеряла , т.к. с одной трубой у нее будет внематочная. А в Частной Клинике не обьяснили , т.к. побоялись что она подаст в суд. Лучше бы тогда подала в суд на Частную клинику , чтобы взыскать денег с них на будущее ЭКО с одной трубой.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:20:11 25-02-2024

Мая (18:11:38 24-02-2024) После 1 неудачной проверки удалили 1 маточную трубу в ЧАСТНО... Неправда. Знакомая после первых родов имела внематочную, потом нормально родила. В советское время.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:17:27 24-02-2024

Странно .вот я первый раз в жизни написала что врачи могут ошибиться меня минусуют. Всегда когда писала что они не имеют право на ошибку меня обливали помоями. Что не так?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:36:10 24-02-2024

Первый раз что-ли ошибаются. Пора привыкнуть

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:57:06 24-02-2024

если люди любых профессий ошибаются, они несут ответственность ----- да что вы говорите! А синоптики, например, хоть раз ответили за то, что они порой несут?😁

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:39:13 26-02-2024

Гость (21:57:06 24-02-2024) если люди любых профессий ошибаются, они несут ответственнос... От синоптиков вреда меньше, да и снисходительнее надо к ним быть. Все-таки несостоявшиеся писатели сказочники.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

23:04:35 24-02-2024

Таких врачей будет всё больше. Они же за деньги учатся. Заплатил и-врач!

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:52:39 25-02-2024

У каждого врача есть свое кладбище. К сожалению. Это может быть и недосмотр врача (когда на 1000 типичных случаев попадается редкий нетипичный), это может быть особое строение анатомии пациента, это могут быть нетипичные симптомы или персональная нетипичная реакция на лечение, это может произойти из-за перегруза, когда в госбольницах врачи работают без выходных по 14 часов, это может быть одновременное течение нескольких заболеваний, смазывая симптомы и анализы, это может быть [еще сотня причин]. Если комментаторы без греха и ошибок могут лечить тысячи пациентов - что ж они тут сидят комментят, а не лечат?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:59:31 25-02-2024

Мой сынуля тоже доктор. Но по железкам. При сборке дорогого объектива допустил ошибку. Все в жизни бывает. Выплатил круглую сумму. И это справедливо. Ошибки врачей обходятся куда дороже. Значит цена за ошибки должна быть куда дороже.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:41:06 26-02-2024

Гость (01:52:39 25-02-2024) У каждого врача есть свое кладбище. К сожалению. Это может б... Спасибо за адекватное высказывание.

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров